Lefőzi a világot Bács-Kiskun, a troll nudlitól a gőzölgő bográcsokig 10 ínycsiklandó rekord a megyéből

Bács-Kiskun vármegye bővelkedik a gasztronómiai rekordokban. A pacalpörkölt Guinness-rekordjától kezdve a kézműves édességeken át egészen a gigászi hidegtálig. Az alábbiakban összegyűjtöttük a megye 10 legérdekesebb, dokumentált vagy elismert gasztronómiai különlegességét, amelyek nemcsak helyi büszkeségre adnak okot, hanem országos (sőt, világszintű) elismerést is kivívtak.

Guinness-rekord Dunapatajon: A Tanya Bisztró vezényletével 2025 adag pacalpörkölt készült

Fotó: Bús Csaba

Guinness-rekord ételek Bács-Kiskunban

1. Guinness-rekord pacalpörkölt Dunapatajon (2025)

2025-ben új Guinness-rekord született Dunapatajon: 2025 adag pacalpörköltet főztek egy 1500 literes óriásbográcsban. A látványos esemény nemcsak méreteiben volt különleges, hanem a helyi közösség összefogásában is.

Dunapatajon 2025 adag pacalpörköltet főztek egy 1500 literes óriásbográcsban

Fotó: Bús Csaba

2. Óriás langalló Jánoshalmán (2025)

Majdnem 9 méter hosszú bácskai kenyérlángos (langalló) készült Jánoshalmán, egy új magyar rekordot beállítva. A hagyományos alapokon nyugvó, mégis látványos ínyencség azonnal a gasztrofesztivál szenzációja lett.

A Jánoshalmi Napok keretében készítették el a majdnem kilenc méter hosszú és több mint fél méter széles langallót

Fotó: Pozsgai Ákos

3. Gigászi hidegtál Fülöpszálláson (2022)

A Fülöpszálláson elkészített hidegtál 23,36 négyzetméter felületen terült el, több mint 425 kilogramm ételből. A Guinness-bizottság is jelen volt: 124 kilogramm faragott zöldség díszítette a lenyűgöző összeállítást.

Magyar guinnes rekordot döntöttek a Kígyósi Csárda szakácsai Fülöpszálláson az óriási hidegtállal

Fotó: Gulyás Sándor / Archív-felvétel

Elismert gasztronómiai különlegességek a megyéből

1. Félegyházi hízott libamáj – világszinten is keresett különlegesség

A Kiskunfélegyházán előállított hízott libamáj világszerte elismert termék. Kiváló alapanyagként használják az éttermekben – különösen francia, belga és japán gasztronómiai körökben.

Világszinten is keresett különlegesség a hízott libamáj

Fotó: MW / Archív-felvétel

Recept: hízott libamáj vele sült hagymával és burgonyalángossal A hízott libamájat fokhagymával megtűzdelve, hagymaágyon, libazsírban sütjük 180°C-on egy órán át. A zsírt leöntjük, a májat egy éjszakán át hűtjük, majd szeleteljük. Másnap burgonyalángost készítünk főtt, tört krumpliból, vajjal, tejszínnel, tojással és fűszerekkel. A masszát halmokban 170°C-on 10 perc alatt sütjük aranyszínűre. A libamájat a lángossal, sült hagymával, salátával és balzsamecettel tálaljuk.

2. Szanki konyakmeggy – helyi kézműves különlegesség

A Szankon készült konyakmeggy nem ipari tömegtermék, hanem egy kézzel készített, prémium likőrgyümölcs, amely egyre keresettebb ajándék helyi rendezvényeken és gasztrofesztiválokon.