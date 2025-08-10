2 órája
Lefőzi a világot Bács-Kiskun, a troll nudlitól a gőzölgő bográcsokig 10 ínycsiklandó rekord a megyéből
Bács-Kiskunban végtelen a gasztronómiai kreativitás. A Guinness-rekord szó szerint gőzölög a bográcsok fölött: itt születnek az ország – sőt, néha a világ – legnagyobb, legízletesebb, leglátványosabb ételei. A helyiek nem aprózzák el, ha pacalról, langallóról vagy hidegtálról van szó.
Bács-Kiskun vármegye bővelkedik a gasztronómiai rekordokban. A pacalpörkölt Guinness-rekordjától kezdve a kézműves édességeken át egészen a gigászi hidegtálig. Az alábbiakban összegyűjtöttük a megye 10 legérdekesebb, dokumentált vagy elismert gasztronómiai különlegességét, amelyek nemcsak helyi büszkeségre adnak okot, hanem országos (sőt, világszintű) elismerést is kivívtak.
Guinness-rekord ételek Bács-Kiskunban
1. Guinness-rekord pacalpörkölt Dunapatajon (2025)
2025-ben új Guinness-rekord született Dunapatajon: 2025 adag pacalpörköltet főztek egy 1500 literes óriásbográcsban. A látványos esemény nemcsak méreteiben volt különleges, hanem a helyi közösség összefogásában is.
2. Óriás langalló Jánoshalmán (2025)
Majdnem 9 méter hosszú bácskai kenyérlángos (langalló) készült Jánoshalmán, egy új magyar rekordot beállítva. A hagyományos alapokon nyugvó, mégis látványos ínyencség azonnal a gasztrofesztivál szenzációja lett.
3. Gigászi hidegtál Fülöpszálláson (2022)
A Fülöpszálláson elkészített hidegtál 23,36 négyzetméter felületen terült el, több mint 425 kilogramm ételből. A Guinness-bizottság is jelen volt: 124 kilogramm faragott zöldség díszítette a lenyűgöző összeállítást.
Elismert gasztronómiai különlegességek a megyéből
1. Félegyházi hízott libamáj – világszinten is keresett különlegesség
A Kiskunfélegyházán előállított hízott libamáj világszerte elismert termék. Kiváló alapanyagként használják az éttermekben – különösen francia, belga és japán gasztronómiai körökben.
Recept: hízott libamáj vele sült hagymával és burgonyalángossal
A hízott libamájat fokhagymával megtűzdelve, hagymaágyon, libazsírban sütjük 180°C-on egy órán át. A zsírt leöntjük, a májat egy éjszakán át hűtjük, majd szeleteljük. Másnap burgonyalángost készítünk főtt, tört krumpliból, vajjal, tejszínnel, tojással és fűszerekkel. A masszát halmokban 170°C-on 10 perc alatt sütjük aranyszínűre. A libamájat a lángossal, sült hagymával, salátával és balzsamecettel tálaljuk.
2. Szanki konyakmeggy – helyi kézműves különlegesség
A Szankon készült konyakmeggy nem ipari tömegtermék, hanem egy kézzel készített, prémium likőrgyümölcs, amely egyre keresettebb ajándék helyi rendezvényeken és gasztrofesztiválokon.
3. Soltvadkerti fagylalt és lajosmizsei szamóca
Soltvadkert fagylaltjai és a lajosmizsei szamóca együtt testesítik meg a Bács-Kiskun megyei desszertkultúra csúcsát: helyi termesztés, szezonális frissesség és kiváló minőség jellemzi őket.
4. Troll nudli Bácsalmáson – retró édesség újratöltve
A „troll nudli” egy hagyományos bácsalmási édesség, amely az unokák kedvencének számít. Bár nem hivatalos rekord, a régióban szinte minden család ismeri és saját változatban készíti.
Recept: dupla mákos troll nudli karamellizált meggymártással
A meggymártást előre is elkészíthetjük: cukrot karamellizálunk keverés nélkül, majd hozzáadjuk a meggyet, citromlevet, citromhéjat és fűszereket. 10–15 perc főzés után a meggyet kiszedjük, a levet meggylikőrrel (opcionálisan) és étkezési keményítővel besűrítjük. Hűtés után visszakeverjük a meggyszemeket. Hűtőben 3–4 napig eláll.
A troll nudlihoz túrót, lisztet, porcukrot, tojást, citromhéjat, sütőport és mákot gyúrunk össze, majd pihentetés után rudakat formázunk belőle, kis darabokra vágjuk, és bő, forró olajban kisütjük. Azonnal tálaljuk porcukros mákkal megszórva, lekvárral vagy meggymártással kínálva.
5. Bivalyhús a Kiskunsági Nemzeti Parkból
A bivalyhús nemcsak különleges ízvilága miatt érdekes, hanem azért is, mert ökológiai jelentőséggel bíró állattartás révén kerül az asztalra. A Kiskunsági Nemzeti Park egyik gasztronómiai kuriózuma.
6. Tejes pite Kecskeméten – palacsinta helyett
Kecskeméten sok háznál palacsinta helyett tejes pite kerül az asztalra. A lágy, vaníliás sütemény egyedi regionális változat, amely különös népszerűségnek örvend gasztrobloggerek és családanyák körében is.
Recept: tejes pite – a legegyszerűbb házi desszert
A tojásokat cukorral, sóval és vaníliás cukorral habosra keverjük, majd fokozatosan hozzáadjuk a lisztet és a tejet. Az egynemű tésztát kivajazott tepsibe öntjük, és először 190 °C-on 10 percig, majd 170 °C-on további 40 percig sütjük, míg szépen megpirul. Négyzetekre vágva, baracklekvárral tálaljuk, ízlés szerint porcukorral megszórva.
7. A pacalpörkölt-hagyomány Dunapatajon (1956 óta)
A 2025-ös Guinness-rekord nem előzmény nélküli: Dunapatajon 1956 óta készítenek pacalpörköltet nagy közösségi főzéseken. Ez a helyi hagyomány önmagában is páratlan gasztrotörténeti érték.
