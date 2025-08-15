Gripen vadászrepülők a Kecskeméti bázison

A Magyar Honvédség első öt Gripenje 2006. március 30-án állt hadrendbe, majd 2007 végéig további kilenc érkezett. A gépek a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán állomásoznak. 2021. augusztusában kormányzati döntés született a flotta modernizálásáról, amely magában foglalja az avionikai rendszerek és a fegyverzet fejlesztését. A magyar gépeket IRIS-T légiharc-rakétákkal és TARGO II digitális sisakcélzókkal szerelik fel. Tervben van egy második magyar Gripen-század felállítása, és 2024-ben megállapodás született további négy példány beszerzéséről, így a magyar állomány 18 gépesre bővülhet.

A svéd kormány 1978-ban döntött arról, hogy fokozatosan felváltja a Svéd Királyi Légerőben szolgáló és az 1950-es évek második felének technológiáját képviselő Saab J 35 Draken vadászbombázó még szolgálatban álló példányait. A terv az volt, hogy egy, a legmodernebb követelményeknek megfelelő konstrukciót kell kifejlesztenek, amely hosszú távon is biztosítani tudja a svéd légierő légtérvédelmi és taktikai csapásmérő képességének fenntartását, meghaladva a harmadik generációs és szintén hazai gyártású JA 37 Viggen nyújtotta alkalmazási lehetőségeket – írta a Magyar Nemzet. Így jött létre a Gripen JAS 39, amelynek JAS jelölése a sokoldalúságra utal: a svéd Jakt (Vadász), az Attack (Támadó), továbbá a Spaning (Felderítő) szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó.