1 órája
Gripen vadászrepülők a Kecskeméti bázison
A JAS 39 Gripen többfunkciós harci gép, amelyet a Saab, az Ericsson és a Volvo, valamint a Celsius Aerotech vállalatból álló konzorcium fejlesztett ki. A Gripen alkalmas elfogóvadász, taktikai csapásmérő és felderítő feladatok ellátására is.
A Magyar Honvédség első öt Gripenje 2006. március 30-án állt hadrendbe, majd 2007 végéig további kilenc érkezett. A gépek a vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár kecskeméti bázisán állomásoznak. 2021. augusztusában kormányzati döntés született a flotta modernizálásáról, amely magában foglalja az avionikai rendszerek és a fegyverzet fejlesztését. A magyar gépeket IRIS-T légiharc-rakétákkal és TARGO II digitális sisakcélzókkal szerelik fel. Tervben van egy második magyar Gripen-század felállítása, és 2024-ben megállapodás született további négy példány beszerzéséről, így a magyar állomány 18 gépesre bővülhet.
A svéd kormány 1978-ban döntött arról, hogy fokozatosan felváltja a Svéd Királyi Légerőben szolgáló és az 1950-es évek második felének technológiáját képviselő Saab J 35 Draken vadászbombázó még szolgálatban álló példányait. A terv az volt, hogy egy, a legmodernebb követelményeknek megfelelő konstrukciót kell kifejlesztenek, amely hosszú távon is biztosítani tudja a svéd légierő légtérvédelmi és taktikai csapásmérő képességének fenntartását, meghaladva a harmadik generációs és szintén hazai gyártású JA 37 Viggen nyújtotta alkalmazási lehetőségeket – írta a Magyar Nemzet. Így jött létre a Gripen JAS 39, amelynek JAS jelölése a sokoldalúságra utal: a svéd Jakt (Vadász), az Attack (Támadó), továbbá a Spaning (Felderítő) szavak kezdőbetűiből álló mozaikszó.
Akcióba lendültek a magyar Gripenek a balti légtérben, éles helyzetben bizonyítottak
A fejlesztésről a végső döntést 1982-ben hozták meg, ami még abban az éveben meghirdetett pályázat eredményeként kapta meg a "Gripen", vagyis a "Griff" nevet. A háromfeladatú új harci gép prototípusaival 1988-ban kezdték meg a berepüléseket.
A Gripen korszerű négy és feledik generációs egyhajtóműves kétszeres hangsebesség elérésére képes harci gép, amely egyaránt alkalmazható elfogó vadászként, de taktikai csapásmérő vadászbombázóként is. A JAS 39 Gripen vadászgép konstrukciója kifejezetten erős, sárkányszerkezete akár +9 G terhelést is elvisel, törésveszély nélkül. Az állítható, úgynevezett kacsaszárnyak 90 fokos szögig kitéríthetők, amelyeket a fedélzeti számítógép automatikusan a pillanatnyi repülési körülményekhez igazít.
Ennek köszönhetően a Gripen nem hajlamos az átesésre, és szuperszonikus – azaz hangsebesség feletti – repülés közben akár 10 százalékkal nagyobb fordulékonyságot kínál, mint sok más típus.
Hangrobbanás okozott kisebb riadalmat, sokan nem tudták, mi a zaj forrása
Rövid pályán is otthon érzi magát a Gripen
A kacsaszárnyak felszálláskor extra felhajtóerőt generálnak, így a Gripennek viszonylag rövid futópálya is elegendő a biztonságos elstartoláshoz. Leszálláskor, 90 fokban kitérítve, a kacsaszárnyak erős fékezőhatást biztosítanak, kiegészítve a törzs két oldalán elhelyezett fékezőlapokat.
A gépet ezért úgy tervezték, hogy akár autópályáról vagy ideiglenes kifutóról is képes legyen üzemelni.
A Gripen másik fontos erénye az egyszerű karbantarthatóság.
Erő és irányítás
A gépet egy Volvo Aero RM12 típusú, kis kétáramúsági fokú, utánégetős gázturbinás sugárhajtómű repíti, amely az amerikai General Electric F404-400 licenc alapján készült, módosított változat. Ez a hajtómű tengerszinten Mach 1,2, nagy magasságon pedig Mach 2 sebességet biztosít. Az emelkedési sebesség lenyűgöző: 255 méter másodpercenként.
A szolgálati csúcsmagasság 15 000 méter, vagyis a Gripen képes elérni az alsó sztratoszférát.
A kormányzásról fly-by-wire rendszer gondoskodik: a botkormány mozdulatait a központi számítógép elektronikus jelekké alakítja, majd továbbítja a vezérlőfelületeket működtető szervomotorokhoz. Három digitális és egy biztonsági analóg csatorna működik párhuzamosan, az analóg rendszer automatikusan aktiválódik, ha legalább két digitális csatorna meghibásodik.
Szenzorok és fegyverzet
A célfelderítés fő eszköze az Ericsson PS-05/A impulzus-Doppler radar, kiegészítve az EWS 39 elektronikai önvédelmi rendszerrel, infracsapdákkal és zavarótöltet-vetőkkel.
A Gripen széles fegyverválasztékkal dolgozik: levegő–levegő és levegő–föld rakéták, lézervezérlésű bombák, siklóbombák, valamint robotrepülőgépek is integrálhatók.
A nyolc felfüggesztési pontra szerelt fegyverzetet kiegészíti az orrban beépített Mauser BK-27 gépágyú, 1680 lövés/perc tűzgyorsasággal. A szárnyvégi sínek AIM-9 Sidewinder rakéták indítására alkalmasak, míg a törzs alá célmegjelölő, felderítő vagy zavaró konténerek, bombák és cirkálórakéták kerülhetnek.
Borítókép: Gripen/Fotó: AFP