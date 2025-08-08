augusztus 8., péntek

László névnap

Légi parádé

3 órája

Egységben az erő: látványos Gripen-kötelék repült át a vármegye felett

Címkék#vadászgépek#repülőgép#Gripen

Csapatosan parádézó gépek zúgtak át az égen Bács-Kiskun felett. A Gripenek a magyar légvédelem egyik alappillérje, most majd egy tucat szelte át a légteret.

Mócza Milán

A repülés és a repülők kedvelői ismét látványos pillanatokat élhettek meg a csütörtöki napon. Bár gyakran látni egy-egy gépet, ahogy átszeli az eget, azonban csapatosan ritkán bukkannak fel. Az MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldalán közzétett fotókon viszont nem kevesebb, mint 10 Gripen vadászgép csapatosan vonult fel egy kötelékrepülés keretein belül.

Nem kevesebb, mint 10 Gripen vadászgép vonult fel
A Gripenek a magyar légvédelem egyik alappillérjei
Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldala

Látványos formációban repültek a Gripenek

A vadászgépek, teljes nevükön Saab JAS–39 Gripenek többfeladatú, rugalmas, könnyű vadászbombázók. A ritka égi jelenséget Dombi Mihály és Kárpáti Endre örökítették meg. A felszállás előtti pillanatokban, illetve már a felhők közt, alakzatba rendeződve is láthatóak a repülőgépek. A bejegyzést egy mondat kíséri, mely többet mond, mint száz: Egységben az erő!

Parádézó Gripenek Bács-Kiskun felett
Majd egy tucat Gripen szelte át a légteret
Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldala

Bár csapatos légi parádéra csak most került sor, az elmúlt hetekben több ritkaság is feltűnt Bács-Kiskun vármegye légterében. Július végén egy Antonov AN-124-100 Ruslan, a világ egyik legnagyobb teherszállító repülőgépe érkezett a kecskeméti bázisra, alig egy nappal később egy 319-es német Airbus repült tova a régió felett, ugyanazon napon pedig Jakabszálláson landolt egy méreteiben az előzőket meg nem közelítő, de hasonlóan látványos HA-STQ Diamond DV20 Katana típusú gép.

Csapatos légi parádéra került sor
Látványos Gripen-kötelék repült át a vármegye felett
Forrás: MH vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár Facebook-oldala

 

 

