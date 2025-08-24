Görögkatolikus templom alapkövét helyezték el Kecskeméten – fotók

Kecskemét egyik legfőbb nevezetessége, hogy belvárosában öt történelmi egyház temploma helyezkedik el. Hamarosan azonban egy hatodikkal is bővül, a vasárnap ugyanis a Zimay utcában elhelyezésre került az új görögkatolikus templom alapköve. A letételre a Szent Liturgia és az alapkő megszentelése után került sor ünnepélyes keretek között.

Vasárnap az új görögkatolikus templom alapkövét helyezték el ünnepélyes keretek között

Fotó: Mócza Milán

Jeles esemény volt az új görögkatolikus templom alapkőletétele

Ma még csupán egy üres telek és néhány alapzati rész jelzi a hamarosan épülő új görögkatolikus templom helyét. A szomszédos épületben tartott liturgia után a felekezet Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita vezetésével zsoltárokat énekelve vonult át a ceremóniára.

Engert Jakabné alpolgármester, dr. Fekete Gábor alpolgármester, dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Leviczky Cirill önkormányzati képviselő és a kecskeméti egyházi felekezetek képviselői tiszteletüket tették, együtt ünnepelve a jeles eseményt.