3 órája
Görögkatolikus templom alapkövét helyezték el Kecskeméten – fotók
Kecskemét a templomok városa, és hamarosan ismét új épülettel bővül. Vasárnap az új görögkatolikus templom alapkövét helyezték el ünnepélyes keretek között.
Kecskemét egyik legfőbb nevezetessége, hogy belvárosában öt történelmi egyház temploma helyezkedik el. Hamarosan azonban egy hatodikkal is bővül, a vasárnap ugyanis a Zimay utcában elhelyezésre került az új görögkatolikus templom alapköve. A letételre a Szent Liturgia és az alapkő megszentelése után került sor ünnepélyes keretek között.
Jeles esemény volt az új görögkatolikus templom alapkőletétele
Ma még csupán egy üres telek és néhány alapzati rész jelzi a hamarosan épülő új görögkatolikus templom helyét. A szomszédos épületben tartott liturgia után a felekezet Kocsis Fülöp görögkatolikus érsek-metropolita vezetésével zsoltárokat énekelve vonult át a ceremóniára.
Engert Jakabné alpolgármester, dr. Fekete Gábor alpolgármester, dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő, Leviczky Cirill önkormányzati képviselő és a kecskeméti egyházi felekezetek képviselői tiszteletüket tették, együtt ünnepelve a jeles eseményt.
Az új görögkatolikus templom alapkőletétele KecskemétenFotók: Mócza Milán
A templom tervezője is jelen volt
Engert Jakabné alpolgármester az összetartó közösség fontosságáról, az előző nemzedék hagyatékáról és a hit jelentőségéről is megosztotta gondolatait. Az alapkő elhelyezésén Boros Pál, Ybl Miklós–díjas építész, a templom tervezője is jelen volt. Az építés költsége 300 millió forint körül mozog, amelyhez a felekezet tagjai maguk is hozzájárultak. A görögkatolikus egyház köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki hozzájárult az új templom megvalósításához.
Vissza a múltba! Rég elfeledett képeken a Bács-Kiskun vármegyei iskolák
Tévhit, hogy nem kell engedély a melléképületek építéséhez, itt vannak a legfontosabb szabályok