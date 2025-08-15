2 órája
Luxusautón utazna Afrikáig a gólya? Egyértelműen jelezte szándékát a vándormadár – videóval
Egy fehér Tesla tetején álldogáló gólya látványa okozott mosolygós perceket a kalocsaiaknak. A gólya nem először kelt feltűnést a városban, hiszen gyakran szokatlan helyeken pihen meg.
Kalocsán már jól ismerik azt a vándormadarat, amely most egy fehér Tesla tetején állva vált szenzációvá a TikTok-on. A gólya visszatérő vendég a város utcáin, és előszeretettel felfedezi a környéket: van, hogy autók tetején, máskor a kirakott bútorokon pihen, miközben jellegzetesen kopogtatja a csőrét. Az autótulajdonosok talán kevésbé örülnek a különleges látogatónak, de az internet népe imádja ezt a nem mindennapi látványt.
Gólya a Tesla tetején – Kalocsa új sztárja
A videón látható jelenet aligha mindennapi: egy nyugodtan álldogáló gólya a város egyik luxusautóján. A felvétel pillanatok alatt több ezer megtekintést gyűjtött, és rengeteg komment érkezett hozzá.
Városjáró vándormadár
A helyiek szerint a gólya gyakran tűnik fel a belvárosban, ahol bátran közel merészkedik az emberekhez és tárgyakhoz, így a fotósok és videósok kedvencévé vált. A nagy fehér madár idén talán nem repül, hanem kocsikázik Afrikáig.