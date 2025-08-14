Meglepő zsákmányt ejtett egy gólya, videó is készült a ritka pillanatról

Különleges és ritkán látott jelenetet sikerült megörökítenie Szarka Noelnek augusztus 2-án, Akasztó határában. A felvételeket egy Natura 2000-es védett legelő kaszálása közben készítette, amikor kísérőjével együtt szemtanúja lett egy meglepő eseménynek: egy gólya éppen elejtett egy fiatal nyulat.

Egy gólya elejtett egy fiatal nyulat, a pillanatot videó örökítette meg

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A szemtanúknak a támadás pillanatát nem sikerült rögzíteniük, ám a gólya zsákmányával a csőrében nyugodtan sétált tovább, amit a telefon kamerája is felvett. A felvételt később a NIMRÓD Vadászújság tette közzé közösségi oldalán, ahol sokakat meglepett a ragadozóként viselkedő fehér gólya látványa.

Természetes, mégis ritka

Kevesen tudják, de a fehér gólya valójában ragadozó madár, amely sokféle fajt fogyaszt. Zsákmányol rovarokat, halakat, kétéltűeket, hüllőket, kisebb emlősöket és madarakat is. Bár legtöbben békafogyasztóként ismerik, étrendje ennél jóval változatosabb, és alkalmi lehetőségeket is kihasznál. Ha hozzáfér, akár egy nyúl is zsákmányává válhat, ahogyan az Akasztón készült felvételen is látható.

A nyúl, amely a videón szerepel, vélhetően a kaszálás miatt vesztette el rejtekét, így könnyű prédává vált.

Mekkora kárt okozhat a vadállományban a gólyapopuláció?

A szakemberek szerint a gólyák ilyen jellegű zsákmányszerzése a vadállományban általában nem okoz számottevő kárt. Az esetek többségében a sérült, legyengült vagy nagyon fiatal egyedek esnek áldozatul, és a gólyák étrendjében ezek aránya csekély. Sokkal nagyobb veszteséget okoznak a nyúlállományban a rókák, ragadozó madarak, illetve az élőhelyek csökkenése és a mezőgazdasági munkák.

A nyúl fontos része a hazai élővilágnak: jelentős apróvadfaj, amely táplálékul szolgál több ragadozó számára, és a természetes tápláléklánc részeként segíti a biológiai egyensúly fenntartását.

Az akasztói felvétel így nemcsak egy különleges vadászati pillanatot örökít meg, hanem arra is rámutat, hogy a természetben a szerepek nem mindig olyan egyértelműek, mint ahogyan azt elsőre gondolnánk. A fehér gólya nemcsak a tavasz hírnöke és a fészkek gondos őre, hanem hatékony ragadozó is.