Egy generáció lehengerlő története, amely élőlánccal védte a kecskeméti gokartpálya fennmaradását

1980. augusztus 3. volt az első mérföldkő a kecskeméti gokartpálya életében. Akkor, szintén egy vasárnapi napon rendezték meg az első versenyt az újonnan épült pályán, melyet Boros László nyert, második Kesjár Csaba, a harmadik Kemény Gábor lett. Az arany- és bronzérmes versenyző 45 évvel később ismét körözött gokartautóval.

45 éves évfordulót ünnepeltek a kecskeméti gokartpálya tagjai

Fotó: Bús Csaba

Múltidézés közösen

Vasárnap délelőtt a gokartpályánál találkoztak a régi gokartos társaság tagjai, együtt idézték fel a régi szép időket, de elmeséltek a nehéz pillanatokat is, például, amikor élőlánccal védték meg szeretett pályájukat. A jubileum megkoronázásaként gokartautókba ültek, hogy átéljék, milyen érzés is volt napra pontosan 45 éve rajthoz állni.

A 45 éves találkozó – néhány nap leforgása alatt – Kemény Gábor ötlete nyomán jött össze, Kárpáti József szervezésének köszönhetően. Ott volt a régi nagy öregek közül többek között a több bajnoki címet nyert Farkas Tibor, Tormási Attila, Boros László, Kemény Gábor, Kis György és még jó néhányan.

A kecskeméti gokartpálya története

A találkozón elhangzott: a kecskeméti gokartsport komolyabb elindításának az 1970-es években, a Rákóczi úton megrendezett és nagy sikert aratott versenyek adtak lendületet. Gokartautókkal ugyanis abban az időszakban a forgalom elől lezárt Rákóczi úton köröztek a sportolók, sőt, olykor még az Erzsébet körúton is. Ezeket az utcai versenyeket azonban betiltották országszerte egy szegedi baleset miatt. Végül sokak összefogásának eredményeként 1980 nyarán megnyithatott a kecskeméti gokartpálya, hazánkban az elsők között.

Ahogy a 86 éves Kemény Gábor megjegyezte: élete legszebb időszaka volt. Bár az épített pálya hatalmas előrelépés volt, óriási biztonságot adott számukra, de a többezres, tízezres nézőközönség hiányzott, mely az utcai versenyeknél megadatott számukra.

Akik nélkül nem lett volna sikertörténet

A kezdeteket Kárpáti József, az egykori Kecskeméti Kart Klub elnöke foglalta össze, aki egykoron a menedzsere, rendezvényszervezője, marketingese volt a társaságnak. Kiemelte Bakos László nevét, aki a kecskeméti gokartozás katalizátora volt, sajnos néhány éve elhunyt, de fia, András, aki maga is versenyzett, és a sportág neves szakembere, személyesen vett részt a találkozón. Szintén sokat tett a kecskeméti gokart történetéhez Tormási Attila is, aki nemcsak versenyzett, de szerelt is, sőt a kilencvenes évektől 15 éven át működtette is.