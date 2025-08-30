augusztus 30., szombat

1 órája

Nagyvad exkluzív: óriási agancsú gímszarvasbikát lőttek Bács-Kiskunban!

Címkék#nagyvad#vadász#gímszarvas#agancs

Hihetetelen zsákmányról számolt be a vadászújság. Bács-Kiskunban, a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság területén lőttek le egy különösen súlyos agancsú gímszarvast.

Kovács Alexandra

Bács-Kiskun vármegyében, a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság területén augusztus 20. óta – a vadászati hatóság külön engedélyével – zajlik a gímszarvasbika vadászat. Augusztus 27-én egy különösen figyelemre méltó vadászat történt: Peter Pohancanik, sikeres lövést adott le egy körülbelül 12 éves bikára, melynek agancstömegét szakértők körülbelül 11 kilogrammra becsülték – számolt be róla a Nimród Vadászújság.

Ritka gímszarvasbikát ejtettek el Bács-Kiskunban
a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság területén lőttek le egy különösen súlyos agancsú gímszarvast
Forrás: Nimród Vadászújság Facebook-oldala

A homokmégyi vadászaton egy szlovák vendégvadász lőtt

Augusztus 27-én reggel Greksa Zsolt Peter Pohancanik szlovák vendégvadásszal közösen vadászott a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság ugróci területén. A bika hangját először a sűrűségből hallották; majd később, mintegy 1 kilométerre, a silótarlótól is bőgést hallottak, ám távolodóban.

Végül az erdő szélén, a 10–12 tarvad és az őket figyelő vezértehén társaságában bukkant fel a bika, akit Pohancanik sikeresen elejtett.

Miért különleges ez a gímszarvas-zsákmány?

Ritka a gímszarvas Bács-Kiskunban, bár az Alföldön – beleértve a megyét – a gímszarvasállomány az 1970-es évektől fokozatosan terjeszkedik, az erdőtelepítéseknek köszönhetően.

A magyar gímszarvas-trófeák történetében kiemelkedő helyet foglal el a szálkai Montenuovo-bika, amelyet 1891-ben ejtettek el, agancsa 14,50 kilogrammos volt, ágainak száma 11/8, és 1910-ben a bécsi nemzetközi vadászati kiállításon világrekordnak nyilvánították. 

1968-ban a Somogy megyei Gamás határában ejtett osztrák vendégvadász, Ernst Joachim Schausberger kapitális bikájának agancsa 12,57 kilogrammot nyomott, és a Tuskósi-erdőben elejtett trófea két évig magyar rekordnak számított. 

1970-ben Lentinél Marion Schuster svájci vadászhölgy elejtett egy bikát, melynek agancsa 14,10 kilogrammos volt, és az akkori világrekordot képviselte. 

Két évvel később, 1972-ben Paul Riegel zsákmánya a lenti területen 14,80 kilogrammos agancsával 1973 és 1976 között állt a világranglista élén. 

1981-ben a gyótai pusztakovácsi bika trófeája 15,00 kilogrammot nyomott, és hét évig vezette a világrekord-listát, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács pedig a világ legszebb trófeájaként ismerte el. 

Végül 1986-ban Bleier József karapancsai bikájának agancsa 15,50 kilogrammos volt, 10/13-as ágstruktúrával, és 1986–1990 között vezette a világranglistát – foglalta össze a rekordokat a Nimród Vadászújság.

Ennél az elejtett példánynál az agancs 11 kilogramm, ami jelentősen meghaladja az átlagot, különösen Alföldi viszonylatban. Ez megmagyarázza, hogy miért vált különlegessé a vadászat.

Rekordok, amelyek öregbítik a bajai Gemenc hírnevét

Az Alsó-Duna ártéren eddig három világrekord trófeájú gímszarvasbika került terítékre. Az 1891-es „Szálkai bikát” Reinspach János lőtte a Montenuovo herceg birtokán bérelt területen, feltételezések szerint a Gemenci erdőből vándorolt át. A másik híresség a 1946-ban D. Stefanovic erdész által elejtett „Kazuki bika” volt, melynek elejtési helye ma Szerbiához tartozik. A harmadik a 1986-ban Bleier József karapancsai fővadász által elejtett „Karapancsai bika”.

Mindhárom trófea öregbíti Gemenc hírnevét. Az eredeti példányokat a Magyar Mezőgazdasági Múzeum állandó vadászati kiállításán, a „nagyvadas” teremben őrzik, ahol kiemelt helyet kapnak a hazai vadfajok világrekord trófeái. A „Kazuki bikát” nem Magyarországon őrzik, ezért a három eredeti trófea egyszerre csak a két éve megrendezett Országos Vadásznapokon, Baján volt látható.

 

 

