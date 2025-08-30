Nagyvad exkluzív: óriási agancsú gímszarvasbikát lőttek Bács-Kiskunban!

Bács-Kiskun vármegyében, a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság területén augusztus 20. óta – a vadászati hatóság külön engedélyével – zajlik a gímszarvasbika vadászat. Augusztus 27-én egy különösen figyelemre méltó vadászat történt: Peter Pohancanik, sikeres lövést adott le egy körülbelül 12 éves bikára, melynek agancstömegét szakértők körülbelül 11 kilogrammra becsülték – számolt be róla a Nimród Vadászújság.

Forrás: Nimród Vadászújság Facebook-oldala

A homokmégyi vadászaton egy szlovák vendégvadász lőtt

Augusztus 27-én reggel Greksa Zsolt Peter Pohancanik szlovák vendégvadásszal közösen vadászott a Homokmégyi Dózsa Vadásztársaság ugróci területén. A bika hangját először a sűrűségből hallották; majd később, mintegy 1 kilométerre, a silótarlótól is bőgést hallottak, ám távolodóban.

Végül az erdő szélén, a 10–12 tarvad és az őket figyelő vezértehén társaságában bukkant fel a bika, akit Pohancanik sikeresen elejtett.

Miért különleges ez a gímszarvas-zsákmány?

Ritka a gímszarvas Bács-Kiskunban, bár az Alföldön – beleértve a megyét – a gímszarvasállomány az 1970-es évektől fokozatosan terjeszkedik, az erdőtelepítéseknek köszönhetően.

A magyar gímszarvas-trófeák történetében kiemelkedő helyet foglal el a szálkai Montenuovo-bika, amelyet 1891-ben ejtettek el, agancsa 14,50 kilogrammos volt, ágainak száma 11/8, és 1910-ben a bécsi nemzetközi vadászati kiállításon világrekordnak nyilvánították.

1968-ban a Somogy megyei Gamás határában ejtett osztrák vendégvadász, Ernst Joachim Schausberger kapitális bikájának agancsa 12,57 kilogrammot nyomott, és a Tuskósi-erdőben elejtett trófea két évig magyar rekordnak számított.

1970-ben Lentinél Marion Schuster svájci vadászhölgy elejtett egy bikát, melynek agancsa 14,10 kilogrammos volt, és az akkori világrekordot képviselte.

Két évvel később, 1972-ben Paul Riegel zsákmánya a lenti területen 14,80 kilogrammos agancsával 1973 és 1976 között állt a világranglista élén.

1981-ben a gyótai pusztakovácsi bika trófeája 15,00 kilogrammot nyomott, és hét évig vezette a világrekord-listát, a Nemzetközi Vadászati és Vadvédelmi Tanács pedig a világ legszebb trófeájaként ismerte el.