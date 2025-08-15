augusztus 15., péntek

Szabályozás

Augusztustól új szabály vonatkozik a gyerekekre a fürdőkben, ezt minden családnak tudnia kell!

Címkék#tilalom#medence#gyógyfürdő#gyermek

Augusztus 1-jétől jelentős változás lépett életbe a hazai fürdők szabályozásában. A jogszabály kimondja, hogy 14 év alatti gyermekek csak orvosi rendelvény birtokában használhatják a gyógyfürdőket és a gyógyászati célú medencéket.

Orosz Fanni Flóra

Az új szabályt a 510/2023. (XI. 20.) számú Kormányrendelet írja elő, és minden közhasználatú fürdőnek kötelező betartania. Bár a rendelkezés már a életbe lépett, Bács-Kiskun vármegyében több fürdő még nincs teljesen felkészülve a változásra.

14 év alattiaknak tiltják a gyógymedencék használatát, szabályozás a gyógyfürdőkben,
14 év alattiaknak tiltják a gyógymedencék használatát a fürdőkben
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Az érintett Kormányrendelet kimondja, hogy 14 éven aluli gyermekek fürdőzése gyógymedencében, gyógyászati célú medencében, 35 °C vízhőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű medencében, 6 éven aluli kisgyermekek fürdőzése masszázsmedencében, pezsgőfürdőben és egyéb, a házirendben rögzített létesítményben nem engedélyezett. Orvosi rendelvényre gyógymedencét vagy gyógyászati célú medencét 14 éven aluli gyermek is igénybe vehet.

Fürdők, ahol még nem tudnak a korlátozásról

A Ballószögi Aranykor Wellness és Termálfürdő megkeresésünkre elmondta, hogy eddig nem értesültek a korlátozásról, ezért azt még nem is vezették be. Több helyen a recepción sem tudtak pontos választ adni, inkább e-mailben kérték a megkeresést, ám ezekre eddig nem érkezett válasz.

Van, ahol már életbe lépett

Lakiteleken, a Gabriella Gyógy- és Strandfürdő már alkalmazza az új szabályt, azonban a vendégeket a közösségi oldalukon, weboldalukon előzetesen nem tájékoztatták erről.

A tájékoztatás hiánya a közösségi oldalakon

Bács-Kiskun vármegye több fürdőjének közösségi oldalát is átnéztük, de nem találtunk bejegyzést az új korlátozásról. Ez azért lényeges, mert a látogatók nagy része online informálódik.

Miért tiltják a gyerekek gyógyvíz-használatát?

A szabályozás szerint a 14 éven aluliak számára a gyógymedencék és magasabb hőmérsékletű medencék használata egészségügyi kockázatot jelenthet. Külön tilalom vonatkozik a 6 éven aluliakra a pezsgőfürdők és masszázsmedencék esetében. Orvosi rendelvényre azonban kivételt tehetnek.


 

