Fülöpjakab több sikeres pályázaton nyert fejlesztési támogatást

Az újabb pályázati eredmények és tervezett fejlesztések is azt mutatják, hogy Fülöpjakab elkötelezett a közösségi élet színvonalának emelése, valamint az élhető és biztonságos települési környezet kialakítása mellett.

Fülöpjakab a Magyar Falu Program keretében járdaépítésre nyújtott be

Technikai eszközfejlesztések a rendezvények szolgálatában

Bodor Sándor, polgármester közleménye szerint a Fülöpjakabi Polgárőr Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán több mint 300 ezer forintos támogatásban részesült. Az elnyert összegből két hangfalat és egy térmikrofont szereznek be, amelyek a települési rendezvények technikai színvonalát emelik majd.

Szintén a NEA támogatásával valósult meg a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány eszközbeszerzése. A több mint 300 ezer forintos támogatásból két bankettasztalt, tizenkilenc bankettszéket és egy keverőpultot vásároltak. Az új bútorok a Rendezvényház kistermében kapnak helyet, míg a keverőpult szintén a települési események színvonalát emeli majd.

Biztonságtechnikai fejlesztés: új kamerák telepítése

A Polgárőr Egyesület egy másik pályázaton, a Magyar Falu Program Falusi Civil Alapjában, jelentős, 2 millió forintos támogatást nyert el, amelyet a helyi kamerarendszer fejlesztésére fordítanak. A fejlesztés részeként új kamerák kerülnek kihelyezésre többek között a Jakabszállás-Fülöpjakab határában, az Izsáki út mentén, a postaládák környékén, valamint a Szabadidőparkban.

Új busz segíti a tanyagondnok munkáját Fülöpjakabon

Az önkormányzat szintén sikeresen pályázott: a Versenyképes Járások Program keretében 20,5 millió forint támogatásban részesült, amelyből egy új tanyagondnoki busz beszerzése valósul meg. Ez a fejlesztés jelentősen hozzájárul majd a külterületen élők ellátásához.

Elbírálás alatt álló pályázatok

A Magyar Falu Program keretében járdaépítésre nyújtott be az önkormányzat pályázatot, amely az Izsáki út mentén, a Sport utca és a Temető dűlő közötti szakaszt érintené. A támogatási igény összege 10 millió forint.

Szintén a Magyar Falu Program részeként közvilágítási lámpák cseréjére nyújtottak be pályázatot 8 millió forint értékben.