1 órája
Fülöpjakab több sikeres pályázaton nyert fejlesztési támogatást
Fülöpjakab közösségi élete és infrastruktúrája folyamatos fejlődésen megy keresztül, amelyhez jelentős támogatásokat sikerült elnyerni különböző pályázatok keretében. Az elmúlt időszakban több civil szervezet és maga az önkormányzat is eredményesen szerepelt különféle pályázatokon, valamint további fejlesztések is kilátásban vannak – adta hírül Bodor Sándor, Fülöpjakab polgármestere a település közösségi oldalán.
Az újabb pályázati eredmények és tervezett fejlesztések is azt mutatják, hogy Fülöpjakab elkötelezett a közösségi élet színvonalának emelése, valamint az élhető és biztonságos települési környezet kialakítása mellett.
Technikai eszközfejlesztések a rendezvények szolgálatában
Bodor Sándor, polgármester közleménye szerint a Fülöpjakabi Polgárőr Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap (NEA) pályázatán több mint 300 ezer forintos támogatásban részesült. Az elnyert összegből két hangfalat és egy térmikrofont szereznek be, amelyek a települési rendezvények technikai színvonalát emelik majd.
Szintén a NEA támogatásával valósult meg a Fülöpke a Gyermekekért Alapítvány eszközbeszerzése. A több mint 300 ezer forintos támogatásból két bankettasztalt, tizenkilenc bankettszéket és egy keverőpultot vásároltak. Az új bútorok a Rendezvényház kistermében kapnak helyet, míg a keverőpult szintén a települési események színvonalát emeli majd.
Biztonságtechnikai fejlesztés: új kamerák telepítése
A Polgárőr Egyesület egy másik pályázaton, a Magyar Falu Program Falusi Civil Alapjában, jelentős, 2 millió forintos támogatást nyert el, amelyet a helyi kamerarendszer fejlesztésére fordítanak. A fejlesztés részeként új kamerák kerülnek kihelyezésre többek között a Jakabszállás-Fülöpjakab határában, az Izsáki út mentén, a postaládák környékén, valamint a Szabadidőparkban.
Új busz segíti a tanyagondnok munkáját Fülöpjakabon
Az önkormányzat szintén sikeresen pályázott: a Versenyképes Járások Program keretében 20,5 millió forint támogatásban részesült, amelyből egy új tanyagondnoki busz beszerzése valósul meg. Ez a fejlesztés jelentősen hozzájárul majd a külterületen élők ellátásához.
Elbírálás alatt álló pályázatok
A Magyar Falu Program keretében járdaépítésre nyújtott be az önkormányzat pályázatot, amely az Izsáki út mentén, a Sport utca és a Temető dűlő közötti szakaszt érintené. A támogatási igény összege 10 millió forint.
Szintén a Magyar Falu Program részeként közvilágítási lámpák cseréjére nyújtottak be pályázatot 8 millió forint értékben.
A Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott, 1 millió forintos pályázat célja a települési rendezvények támogatása.
Tervben van egy újabb pályázat benyújtása a Magyar Falu Program keretében, Felelős állattartás elősegítése címmel. Az előregisztráció már sikeresen megtörtént, a projekt várható támogatási igénye 1,5 millió forint, és hamarosan megkezdődik az igénylők felkutatása is.
Ezt hogy? Ez a titokzatos baleset megihlette az internetezőket is, ilyet még nem láttunk! – fotók, videó
Ismét kiderült, mennyire pontosak a magyar vonatok – Íme a júliusi toplista