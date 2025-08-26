augusztus 26., kedd

Izsó névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Tájékoztatás

1 órája

Forgalomkorlátozások várhatók Baján a rekordkísérlet miatt

Címkék#Baja Város Önkormányzat#Csárdás rekordkísérlet#forgalomkorlátozás#Szentháromság tér

Lakossági tájékoztatás. A bajai önkörmányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy forgalomkorlátozás lép életbe a Csárdás rekordkísérlet rendezvény miatt.

Farkas Bea

Baja Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy forgalomkorlátozás lép életbe 2025. augusztus 27. (szerda) és 2025. szeptember 2. (kedd) közötti időszakban a Csárdás rekordkísérlet miatt.

forgalomkorlátozás lesz Baján, több utat lezárnak,
Forgalomkorlátozás lesz Baján
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ szervezésében 2025. augusztus 30-án, szombaton rendezik meg a Csárdás rekordkísérlet elnevezésű városi rendezvény. Az útlezárásokra a program elő- és utómunkálatai, valamint a rendezvény biztosítása érdekében van szükség.

Forgalomkorlátozással érintett útszakaszok és a lezárás időtartama

  • Augusztus 27-én (szerda) 18 órától szeptember 2-án (kedd) 12 óráig lezárják a Szentháromság tér nyugati szelvényét és az előtte lévő útszakaszt a Duna Wellness Hotelig.
  • Augusztus 29-én (péntek) 18 órától augusztus 30-án (szombat) éjfélig nem lehet közlekedni a Szentháromság tér déli és északi szelvényein, valamint a tér déli szelvénye előtti útszakaszon a Maraton Sport üzlettől a Duna Wellness Hotelig.
  • Augusztus 30-án (szombat) 14 órától éjfélig lezárják a tér déli és nyugati, illetve az északi és nyugati szelvénye közötti útszakaszt.

Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét és megértését, egyben mindenkit szeretettel várnak a rekordkísérletre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu