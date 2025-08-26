Forgalomkorlátozások várhatók Baján a rekordkísérlet miatt

Baja Város Önkormányzata tájékoztatja a lakosságot, hogy forgalomkorlátozás lép életbe 2025. augusztus 27. (szerda) és 2025. szeptember 2. (kedd) közötti időszakban a Csárdás rekordkísérlet miatt.

Forgalomkorlátozás lesz Baján

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A Türr István Múzeum és Bácskai Művelődési Központ szervezésében 2025. augusztus 30-án, szombaton rendezik meg a Csárdás rekordkísérlet elnevezésű városi rendezvény. Az útlezárásokra a program elő- és utómunkálatai, valamint a rendezvény biztosítása érdekében van szükség.

Forgalomkorlátozással érintett útszakaszok és a lezárás időtartama

Augusztus 27-én (szerda) 18 órától szeptember 2-án (kedd) 12 óráig lezárják a Szentháromság tér nyugati szelvényét és az előtte lévő útszakaszt a Duna Wellness Hotelig.

Augusztus 29-én (péntek) 18 órától augusztus 30-án (szombat) éjfélig nem lehet közlekedni a Szentháromság tér déli és északi szelvényein, valamint a tér déli szelvénye előtti útszakaszon a Maraton Sport üzlettől a Duna Wellness Hotelig.

Augusztus 30-án (szombat) 14 órától éjfélig lezárják a tér déli és nyugati, illetve az északi és nyugati szelvénye közötti útszakaszt.

Az önkormányzat kéri a lakosság türelmét és megértését, egyben mindenkit szeretettel várnak a rekordkísérletre.