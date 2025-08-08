augusztus 10., vasárnap

Teljes útlezárás Kiskunfélegyházán, megváltozik az autóbuszok indulási helye is

Címkék#menetrend#busz#önkormányzat#forgalomkorlátozás

Forgalomkorlátozást vezetnek be Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sándor utca buszpályaudvar felöli szakaszán szennyvízcsatorna-javítási munkálatok miatt. A forgalomkorlátozás a buszjáratokat is érinti, a buszok egy része a szemközti „festményes” parkolóból indul majd, ezért a parkolót csak a buszok használhatják a felújítás ideje alatt.

Vajda Piroska

Szennyvízcsatorna-javítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Kiskunfélegyházán: 2025. augusztus 13-án reggel 7 órától teljes szélességében lezárják a Petőfi Sándor utca Ótemplom mögötti gyalogos átkelőhelyét és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszt – tájékoztatott a Kiskunfélegyházi Önkormányzat.

A forgalomkorlátozás a buszjáratokat is érinti
Forgalomkorlátozásra kell számítani Kiskunfélegyházán
Fotó: Vajda Piroska

Hosszabb ideig tartó munkálatok kezdődnek

A tervezett javítási munkák során szakaszcserét végeznek a szennyvízcsatorna-hálózaton, ami hosszabb ideig tartó forgalomkorlátozással jár. A lezárást már előre jelzik a Petőfi Sándor utca és a Kőrösi Csoma Sándor utca csomópontjánál elhelyezett „zsákutca” táblák.

A munkaterület a Bajcsy-Zsilinszky utca burkolatában található első aknáig terjed, ahol útszűkület várható. Ennek ellenére a kétirányú forgalmat fenntartják, így a közlekedés lassabban, de továbbra is lehetséges lesz.

A Petőfi Sándor utca buszpályaudvar felöli szakaszán végeznek szennyvízcsatorna-javítási munkálatokat
Fotó: Vajda Piroska

Fontos: a forgalomkorlátozás miatt megváltozik az autóbuszok indulási helye

A munkálatok ideje alatt az autóbuszok nem használhatják a belső peront. Helyette a szemközti, „festményes” parkolóból indulnak a menetrend szerint közlekedő járatok. Fontos tudni, hogy:

  • A parkoló kizárólag buszforgalom számára lesz nyitott
  • Személyautók és tehergépjárművek nem hajthatnak be
  • Az utasok számára ideiglenes, emelt szintű fellépőt alakítanak ki a kényelmes fel- és leszállás érdekében.

Kérik a lakosság türelmét és együttműködését

A Kiskunfélegyházi Önkormányzat Városüzemeltetési Osztálya arra kéri a közlekedőket és a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes korlátozásokat, és külön is felhívják a figyelmet az alábbiakra:

  • Ügyeljenek a gyalogosok és közlekedők biztonságára
  • Tartsák tisztán az ideiglenes megállóhelyet
  • Óvják a park növényzetét a munkálatok ideje alatt.

 

 

