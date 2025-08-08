2025.08.08. 19:13
Teljes útlezárás Kiskunfélegyházán, megváltozik az autóbuszok indulási helye is
Forgalomkorlátozást vezetnek be Kiskunfélegyházán, a Petőfi Sándor utca buszpályaudvar felöli szakaszán szennyvízcsatorna-javítási munkálatok miatt. A forgalomkorlátozás a buszjáratokat is érinti, a buszok egy része a szemközti „festményes” parkolóból indul majd, ezért a parkolót csak a buszok használhatják a felújítás ideje alatt.
Szennyvízcsatorna-javítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Kiskunfélegyházán: 2025. augusztus 13-án reggel 7 órától teljes szélességében lezárják a Petőfi Sándor utca Ótemplom mögötti gyalogos átkelőhelyét és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszt – tájékoztatott a Kiskunfélegyházi Önkormányzat.
Hosszabb ideig tartó munkálatok kezdődnek
A tervezett javítási munkák során szakaszcserét végeznek a szennyvízcsatorna-hálózaton, ami hosszabb ideig tartó forgalomkorlátozással jár. A lezárást már előre jelzik a Petőfi Sándor utca és a Kőrösi Csoma Sándor utca csomópontjánál elhelyezett „zsákutca” táblák.
A munkaterület a Bajcsy-Zsilinszky utca burkolatában található első aknáig terjed, ahol útszűkület várható. Ennek ellenére a kétirányú forgalmat fenntartják, így a közlekedés lassabban, de továbbra is lehetséges lesz.
Fontos: a forgalomkorlátozás miatt megváltozik az autóbuszok indulási helye
A munkálatok ideje alatt az autóbuszok nem használhatják a belső peront. Helyette a szemközti, „festményes” parkolóból indulnak a menetrend szerint közlekedő járatok. Fontos tudni, hogy:
- A parkoló kizárólag buszforgalom számára lesz nyitott
- Személyautók és tehergépjárművek nem hajthatnak be
- Az utasok számára ideiglenes, emelt szintű fellépőt alakítanak ki a kényelmes fel- és leszállás érdekében.
Kérik a lakosság türelmét és együttműködését
A Kiskunfélegyházi Önkormányzat Városüzemeltetési Osztálya arra kéri a közlekedőket és a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes korlátozásokat, és külön is felhívják a figyelmet az alábbiakra:
- Ügyeljenek a gyalogosok és közlekedők biztonságára
- Tartsák tisztán az ideiglenes megállóhelyet
- Óvják a park növényzetét a munkálatok ideje alatt.
Ez a 6 legfurcsább autós szabály Európában – van, ahol a trehányságért is büntetnek
Nem találják a 15 éves kecskeméti fiút, a rendőrség a lakosság segítségét kéri