Teljes útlezárás Kiskunfélegyházán, megváltozik az autóbuszok indulási helye is

Szennyvízcsatorna-javítás miatt forgalomkorlátozásra kell számítani Kiskunfélegyházán: 2025. augusztus 13-án reggel 7 órától teljes szélességében lezárják a Petőfi Sándor utca Ótemplom mögötti gyalogos átkelőhelyét és a Bajcsy-Zsilinszky utca közötti szakaszt – tájékoztatott a Kiskunfélegyházi Önkormányzat.

Forgalomkorlátozásra kell számítani Kiskunfélegyházán

Fotó: Vajda Piroska

Hosszabb ideig tartó munkálatok kezdődnek

A tervezett javítási munkák során szakaszcserét végeznek a szennyvízcsatorna-hálózaton, ami hosszabb ideig tartó forgalomkorlátozással jár. A lezárást már előre jelzik a Petőfi Sándor utca és a Kőrösi Csoma Sándor utca csomópontjánál elhelyezett „zsákutca” táblák.

A munkaterület a Bajcsy-Zsilinszky utca burkolatában található első aknáig terjed, ahol útszűkület várható. Ennek ellenére a kétirányú forgalmat fenntartják, így a közlekedés lassabban, de továbbra is lehetséges lesz.

A Petőfi Sándor utca buszpályaudvar felöli szakaszán végeznek szennyvízcsatorna-javítási munkálatokat

Fotó: Vajda Piroska

Fontos: a forgalomkorlátozás miatt megváltozik az autóbuszok indulási helye

A munkálatok ideje alatt az autóbuszok nem használhatják a belső peront. Helyette a szemközti, „festményes” parkolóból indulnak a menetrend szerint közlekedő járatok. Fontos tudni, hogy:

A parkoló kizárólag buszforgalom számára lesz nyitott

Személyautók és tehergépjárművek nem hajthatnak be

Az utasok számára ideiglenes, emelt szintű fellépőt alakítanak ki a kényelmes fel- és leszállás érdekében.

Kérik a lakosság türelmét és együttműködését

A Kiskunfélegyházi Önkormányzat Városüzemeltetési Osztálya arra kéri a közlekedőket és a lakosságot, hogy fokozott figyelemmel közlekedjenek, tartsák be az ideiglenes korlátozásokat, és külön is felhívják a figyelmet az alábbiakra: