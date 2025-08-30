Megkezdődhet a kitermelés a hatalmas alföldi földgázmezőn

Kezdődhet az alföldi földgázkitermelés Kiskunhalas közelében, a kanadai CanCambria Energy Corporation beruházásában. A vállalat akár 17 milliárd köbméter földgázt is a felszínre hozhat, ami nagyjából Magyarország kétéves gázfogyasztását fedezné – írja a G7-re hivatkozva a Világgazdaság.

Száz kútból termelnék ki a földgázt

A mennyiséget több év alatt, mintegy száz kút segítségével tudják majd kitermelni, mivel a földgáz nehezen hozzáférhető. A beruházás a Nemzeti Energia- és Klímaterv része, amelynek célja a gázimport csökkentése és a hazai energiabiztonság növelése.

Az elmúlt húsz évben a magyar földgázkitermelés megfeleződött: jelenleg évente 1,5–1,9 milliárd köbméter gázt hozunk felszínre. A klímaterv szerint azonban 2030-ra elérhető az évi 2,4 milliárd köbméter, amellyel a behozatal aránya 70 százalékra csökkenhetne.

A kiskunhalasi projekt várhatóan 2026-ban indulhat el, és a hazai gázipar egyik legnagyobb fejlesztésének számít.

Környezeti hatások és technológia

A földgáz kitermeléséhez hidraulikus rétegrepesztést alkalmaznak, amely ugyan lehetővé teszi a mélyen rejlő készletek elérését, de környezeti kockázatokat is hordoz. A módszer földrengésekhez hasonló rezgéseket, zajt okozhat, és jelentős a vízigénye, ezért a szakértők szerint kulcsfontosságú a környezeti hatások részletes vizsgálata.

Új lendület a hazai energiatermelésben

Az elmúlt években élénkülés tapasztalható a magyarországi szénhidrogén-feltárásokban.

Berettyóújfalu környékén tavaly,

környékén tavaly, Sarkad mellett két éve,

mellett két éve, valamint Nyékpusztán 2024 elején indult új kitermelés az MVM csoport részvételével.

A hazai kőolaj- és gáztermelés az utóbbi években növekedésnek indult

2025 első félévében több mint 593 ezer tonna kőolajat termeltek ki, ami közel 18%-os növekedés az előző évhez képest.

Földgázból 2025 első félévében 977 millió köbméter került a felszínre, szemben a 2024-es 956 millió köbméterrel.

Magyarország kőolaj-kitermelése 2024-ben húsz év után először lépte át az egymillió tonnát. Az Energiaügyi Minisztérium ennek nyomán öt év szünet után újra bányászati koncessziókat hirdetett meg, jelezve, hogy a kormány célja a hazai ásványvagyon fokozott hasznosítása.