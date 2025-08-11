A világon is ritkaságnak számít, fekete lipicai négyesfogat mutatkozott be – fotók

A TOP TEAM Hagyományőrző és Lovas Egyesület az Interreg Magyarország Szerbia Programban, határmenti lovassport események keretében lovasprogramot tartott workshoppal és bemutató előadással. A középpontban a modern fogathajtó versenykocsik és a legújabb díjhajtókocsi bemutatása is szerepelt. A meghívott előadó Galambos Nándor hintókészítő, a Galambos Hintókészítő Kft. tulajdonosa volt, amit édesapja, Galambos Sándor alapított és tett világhírűvé.

A gyakorlatban is láthattuk a modern fogathajtó kocsikat

Fotó: Rab Rita

Új fogathajtó kocsikat is bemutattak

Galambos Nándor hintókészítő bemutatta az általa készített fogathajtó kocsikat, összehasonlítva a cziráki, illetve gavallér típusokat, kiemelve a két kocsitípus hasonlóságát és különbözőségét is. A bemutató interaktív jellegű volt, így a közönség kérdezhetett is. Galambos Nándor egy új fejlesztésű kocsit is bemutatott, amely magasabb építésű, szinteltolásos kialakítású, és az első tengelye tíz centiméterrel szűkebb a szokásosnál, mindez versenykörülmények között előnyt jelenthet, teljesen szabályos keretek között. A szakember arról is beszélt, hogy napjainkban egyre inkább háttérbe szorulnak a hagyományos magyar kocsik, helyüket a Spider típusú, nyugati stílusú kocsik veszik át, nemcsak idehaza, hanem nemzetközi versenyeken is. Cége ezért ma már nemcsak versenykocsikat, hanem túra- és társaskocsikat is gyárt, alkalmazkodva a turisztikai és kereskedelmi igényekhez.

Lovas nemzet vagyunk

A rendezvény házigazdája, Vörös Szilárd polgármester most a TOPI TEAM Egyesület tagjaként emelt szót a hazai lovassport értékei mellett. Büszkén jelentette ki, hogy csapata a Vörös Team színeiben versenyző két fiatal, Vörös Milán és Vörös Zorán saját tenyésztésű lovakon, magyaros ruhában, magyar hintóval, magyaros stílusban jelennek meg a versenyeken, megőrizve nemzeti értékeinket. Kiemelte: a magyar lovas nemzet, ezért is nagyon fontos, hogy ebben a sportban is a képviseljük mindazt az értéket, ami évszázadok óta a lovassportban Magyarországon kifejlesztődött és a világon egyedülálló hajtóstílus.

Elmondta, nagy örömére szolgál az, hogy a rendezvényen Magyarország legnevesebb hintókészítője van jelen, aki kifejezetten a modern fogatsportra alkalmas verseny- és tréningkocsikat mutatja be, amit gyakorlatban is kipróbálnak.

Ezek a kocsik azzal a technikai újításokkal rendelkeznek, amik mára a modern fogatsportban elengedhetetlenek az eredményességhez.

– Sokszor egy tized másodpercen múlik a helyezés. Büszke vagyok a sikerre, hogy mi ezeket a kocsikat használjuk és a fejlesztésbe közreműködtünk. Az IMPERIÁL Lovasklub Szabadka megjelent tagjai, valamint a helyi, környékbeli és tágabb környezetünkből (külföldről is) érkező lovasbarátok illetve a kirándulni vágyók számára is vonzó ez a program – mondta Vörös Szilárd.