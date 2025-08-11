3 órája
A világon is ritkaságnak számít, fekete lipicai négyesfogat mutatkozott be – fotók
A hétvégén színes programokat tartottak a felsőszentiváni lovaspályán. Az érdeklődők megismerkedhettek a modern fogathajtó kocsikkal – elméleti magyarázatot és gyakorlati bemutatót is láthattak a három fő típusról: a díjhajtó, a jártató és a maratonkocsiról.
A TOP TEAM Hagyományőrző és Lovas Egyesület az Interreg Magyarország Szerbia Programban, határmenti lovassport események keretében lovasprogramot tartott workshoppal és bemutató előadással. A középpontban a modern fogathajtó versenykocsik és a legújabb díjhajtókocsi bemutatása is szerepelt. A meghívott előadó Galambos Nándor hintókészítő, a Galambos Hintókészítő Kft. tulajdonosa volt, amit édesapja, Galambos Sándor alapított és tett világhírűvé.
Új fogathajtó kocsikat is bemutattak
Galambos Nándor hintókészítő bemutatta az általa készített fogathajtó kocsikat, összehasonlítva a cziráki, illetve gavallér típusokat, kiemelve a két kocsitípus hasonlóságát és különbözőségét is. A bemutató interaktív jellegű volt, így a közönség kérdezhetett is. Galambos Nándor egy új fejlesztésű kocsit is bemutatott, amely magasabb építésű, szinteltolásos kialakítású, és az első tengelye tíz centiméterrel szűkebb a szokásosnál, mindez versenykörülmények között előnyt jelenthet, teljesen szabályos keretek között. A szakember arról is beszélt, hogy napjainkban egyre inkább háttérbe szorulnak a hagyományos magyar kocsik, helyüket a Spider típusú, nyugati stílusú kocsik veszik át, nemcsak idehaza, hanem nemzetközi versenyeken is. Cége ezért ma már nemcsak versenykocsikat, hanem túra- és társaskocsikat is gyárt, alkalmazkodva a turisztikai és kereskedelmi igényekhez.
Lovas nemzet vagyunk
A rendezvény házigazdája, Vörös Szilárd polgármester most a TOPI TEAM Egyesület tagjaként emelt szót a hazai lovassport értékei mellett. Büszkén jelentette ki, hogy csapata a Vörös Team színeiben versenyző két fiatal, Vörös Milán és Vörös Zorán saját tenyésztésű lovakon, magyaros ruhában, magyar hintóval, magyaros stílusban jelennek meg a versenyeken, megőrizve nemzeti értékeinket. Kiemelte: a magyar lovas nemzet, ezért is nagyon fontos, hogy ebben a sportban is a képviseljük mindazt az értéket, ami évszázadok óta a lovassportban Magyarországon kifejlesztődött és a világon egyedülálló hajtóstílus.
Elmondta, nagy örömére szolgál az, hogy a rendezvényen Magyarország legnevesebb hintókészítője van jelen, aki kifejezetten a modern fogatsportra alkalmas verseny- és tréningkocsikat mutatja be, amit gyakorlatban is kipróbálnak.
Ezek a kocsik azzal a technikai újításokkal rendelkeznek, amik mára a modern fogatsportban elengedhetetlenek az eredményességhez.
– Sokszor egy tized másodpercen múlik a helyezés. Büszke vagyok a sikerre, hogy mi ezeket a kocsikat használjuk és a fejlesztésbe közreműködtünk. Az IMPERIÁL Lovasklub Szabadka megjelent tagjai, valamint a helyi, környékbeli és tágabb környezetünkből (külföldről is) érkező lovasbarátok illetve a kirándulni vágyók számára is vonzó ez a program – mondta Vörös Szilárd.
Színes programok a felsőszentiváni lovaspályánFotók: Rab Rita
Mindketten egyetértettek abban, hogy a versenyeken az elért eredmény mögött
- 40 százalékban a ló,
- 40 százalékban a hajtó ügyessége
- és 20 százalékban a technológia vesz részt.
Egy jó hajtót nagyban segíti a jó technológia, ha ismeri a lovait.
A gyakorlatban is láthattuk a hintókat
Vörös Szilárd és csapata a gyakorlatban is bemutatta kettes, négyes, illetve egyes fogattal a hintók működését. Bemutatta a lovaikat is az érdeklődők számára, amelyek négyesfogatban a világon egyedülálló módon fekete lipicaiak, melyek tenyésztése az ő sikerük.
Mindez amiatt is nagyon fontos, mert ma nagyon nehéz a versenylovak kiválasztása. Míg korábban a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok és magántenyésztők által tenyésztett lovakból tudtak válogatni a sportolók, mára a lóállomány választéka szűk keresztmetszetben található.
Felsőszentivánon úttörőkként próbálnak fekete lovakat tenyészteni lipicai fajtából.
A versenyeken maratonon piros ruhában már messziről felismerhető a két fiatal hajtó, akik tehetségüket már bebizonyították, hiszen Vörös Milán 2022-ben B kategóriás magyar bajnok, Vörös Zorán pedig válogatott kerettag, számos nemzetközi és külföldi versenyeken szerepelt igen jó eredménnyel.
Családi piknik is volt a hétvégén
A szakmai program és a családi piknik a határ menti kapcsolatokban összekapcsolható. Ezt mi sem bizonyította jobban, minthogy a program szünetében finom falusi tyúkhúsleves, grillezett tanyasi csirke és házi sütemény került a fehér asztalra. Közben jóízű beszélgetések, szakmai egyeztetések zajlottak, majd délután tovább folytatták a komoly munkát gyakorlati bemutatóval, de jó hangulatban a kellemes késő nyári estéig. A sikeres program az Európai Unió támogatásával valósult meg.
