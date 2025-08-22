augusztus 22., péntek

MenyhértMirjam névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

1 órája

Sokak örömére felújították a forgalmas útszakaszt, biztonságosabb lett az iskola és az óvoda megközelítése – videóval

Címkék#beruházás#aszfalt#útfelújítás#Bányai Gábor#pályázat

Zsanán átadták a megújult Kossuth utca harmadik ütemét, mely településfejlesztési forrásból valósult meg. A felújított útszakasz ünnepélyes átadóján Bányai Gábor, a térség fideszes országgyűlési képviselője hangoztatta, hogy az elmúlt években a térség útjainak jelentős részét felújították, beleértve a belterületi utakat is.

Pozsgai Ákos

A zsanai önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyújtott be pályázatot a belterületi útjai fejlesztésére. Konkrétan a Kossuth Lajos utca felújításához szükséges pénzre pályáztak, hogy új aszfaltburkolattal tudják ellátni. A felújított útszakasz fejlesztésre 60 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a település, az összegből 535 méter hosszan tudták felújítani a Kossuth utca útburkolatát.

a felújított útszakasz átadóján, A képen (balról-jobbra): Vedelek Norbertet, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnök, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Visnyei Miklós polgármester (jobb szélen)
Felújított útszakaszt adtak át Zsanán. A képen (balról-jobbra): Vedelek Norbertet, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnök, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Visnyei Miklós polgármester (jobb szélen)
Fotó: Bányai Gábor országgyűlési képviselő 

A felújított útszakasz a főbb közintézményeket is érinti

A fejlesztés során az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőút elején teljesen új útszakasz épült, a további szakaszon 2–5 centiméter aszfaltkiegyenlítő réteget és további 5 centiméter vastag új aszfalt kopóréteget kapott 6 méter szélességben, 1,5 méter padkával és 1,6 méter széles szikkasztóárokkal az út mindkét oldalán.

A fejlesztés eredményeként a megújuló utcán keresztül számos szolgáltatás és közintézmény, mint például az egészségügyi központ, az óvoda, az iskola, a bölcsőde, a művelődési ház és könyvtár, a templom, valamint a polgármesteri hivatal is biztonságosan és kényelmesen elérhetővé vált.

A felújítás a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu