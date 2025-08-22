Sokak örömére felújították a forgalmas útszakaszt, biztonságosabb lett az iskola és az óvoda megközelítése – videóval

A zsanai önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében nyújtott be pályázatot a belterületi útjai fejlesztésére. Konkrétan a Kossuth Lajos utca felújításához szükséges pénzre pályáztak, hogy új aszfaltburkolattal tudják ellátni. A felújított útszakasz fejlesztésre 60 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a település, az összegből 535 méter hosszan tudták felújítani a Kossuth utca útburkolatát.

Felújított útszakaszt adtak át Zsanán. A képen (balról-jobbra): Vedelek Norbertet, a Bács-Kiskun Vármegyei Közgyűlés elnök, Bányai Gábor országgyűlési képviselő és Visnyei Miklós polgármester (jobb szélen)

Fotó: Bányai Gábor országgyűlési képviselő

A felújított útszakasz a főbb közintézményeket is érinti

A fejlesztés során az önkormányzati tulajdonú belterületi gyűjtőút elején teljesen új útszakasz épült, a további szakaszon 2–5 centiméter aszfaltkiegyenlítő réteget és további 5 centiméter vastag új aszfalt kopóréteget kapott 6 méter szélességben, 1,5 méter padkával és 1,6 méter széles szikkasztóárokkal az út mindkét oldalán.

A fejlesztés eredményeként a megújuló utcán keresztül számos szolgáltatás és közintézmény, mint például az egészségügyi központ, az óvoda, az iskola, a bölcsőde, a művelődési ház és könyvtár, a templom, valamint a polgármesteri hivatal is biztonságosan és kényelmesen elérhetővé vált.

A felújítás a Széchenyi Terv Plusz program keretében, az Európai Unió támogatásával, a Magyar Állam társfinanszírozásával valósult meg.