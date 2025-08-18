1 órája
Ünnepi programdömping tölti meg élettel a várost, Pápai Joci is érkezik Félegyházára
Legyen részese Kiskunfélegyháza egyik legnagyobb nyári ünnepének! A Félegyházi Napok idén is minden korosztály számára emlékezetes élményeket kínál: családi kikapcsolódás, kulturális feltöltődés és felejthetetlen koncertélmények várnak minden érdeklődőt.
A 2025. augusztus 19-20. között megrendezendő Félegyházi Napokon kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra kedves programokat. A városi sportcsarnok és környéke ismét pezsgő forgataggá alakul át: koncertek, gyerekprogramok, kiállítások, gasztronómiai élmények és kézműves vásár várja az érdeklődőket.
Íme a Félegyházi Napok részletes programterve
A legkisebbek számára különleges „vasutas” tematikájú gyermekbirodalom épül ki, amely augusztus 19-én 17:00–20:00 között, augusztus 20-án 10:00–20:00 a következő programokat kínálja:
- ugrálóvár, népi játékok és vasúti terepasztal szórakoztatja a kicsiket,
- kisvonat jár a helyszínen belül,
- kézműves sátorban kreatív állomásokon (gyurma, gipszfestés, papír terepasztal) gyűjthetnek pecsétet a gyerekek, amit ajándékra válthatnak,
- vasúti ügyességi játékok (sorompó nyitás, csilletolás, rakodás) is kipróbálhatók,
- szülőknek kialakított „Váróterem” és kicsiknek „Babaterem” is rendelkezésre áll.
Augusztus 19. (kedd) – Kultúra és zene estig
- 17:00 Bodor 100 – Bodor Miklós grafikusművész emlékkiállításának záróeseménye lesz a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A tárlatot Szakál Aurél a Thorma János Múzeum nyugalmazott igazgatója nyitja meg. Közreműködnek a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai: Szeriné Biró Ágnes (hegedű), Varga Viktor (zongora).
- 17:30 és 19:00 Kettős kenyérszentelés a város két pontján: Haleszi haranglábnál és a Selymes városrészben
- Nagyszínpadi műsorok a sportcsarnok parkolójában:
- 18:30 Bíró Vitéz Csongor zenés előadása
- 19:30 DJ Dominique pörgeti a hangulatot
- 21:00 KOZMIX élő koncert
- 22:30-tól hajnalig: DJ Hegedűs és DJ Thomx diszkója
Augusztus 20. (szerda) – Ünnep és szórakozás egész nap
- 10:00 Ünnepi megemlékezés a Szent István téren
Beszédet mond Balla László alpolgármester, majd következik a Szent István-szobor koszorúzása, szabadtéri szentmise Majnek Antal püspök celebrálásával, aratófelvonulás és az új kenyér ünnepélyes megszegése a Városháza előtt.
- 10:00–20:00 Amatőr vasútmodellezők kiállítása a sportcsarnok aulájában
Nagyszínpadi programok:
- 10:30 Z’Zi Labor és a Veresegyházi Asszonykórus
- 15:00 Silver Step Táncstúdió
- 16:30 Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje
- 19:15 Veréb Tamás fellépése
- 20:00 Tolvai Reni koncertje
- 21:00 PÁPAI JOCI élő nagykoncert
Kísérő programok mindkét napon:
- Kitelepült kézművesek
- Gasztroudvar és borutca
- Vasvári Vidámpark
