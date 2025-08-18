Ünnepi programdömping tölti meg élettel a várost, Pápai Joci is érkezik Félegyházára

A 2025. augusztus 19-20. között megrendezendő Félegyházi Napokon kicsik és nagyok egyaránt megtalálhatják a számukra kedves programokat. A városi sportcsarnok és környéke ismét pezsgő forgataggá alakul át: koncertek, gyerekprogramok, kiállítások, gasztronómiai élmények és kézműves vásár várja az érdeklődőket.

A Félegyházi Napokon Pápai Joci is fellép

Fotó: MTI/Illyés Tibor

Íme a Félegyházi Napok részletes programterve

A legkisebbek számára különleges „vasutas” tematikájú gyermekbirodalom épül ki, amely augusztus 19-én 17:00–20:00 között, augusztus 20-án 10:00–20:00 a következő programokat kínálja:

ugrálóvár, népi játékok és vasúti terepasztal szórakoztatja a kicsiket,

kisvonat jár a helyszínen belül,

kézműves sátorban kreatív állomásokon (gyurma, gipszfestés, papír terepasztal) gyűjthetnek pecsétet a gyerekek, amit ajándékra válthatnak,

vasúti ügyességi játékok (sorompó nyitás, csilletolás, rakodás) is kipróbálhatók,

szülőknek kialakított „Váróterem” és kicsiknek „Babaterem” is rendelkezésre áll.

Augusztus 19. (kedd) – Kultúra és zene estig

17:00 Bodor 100 – Bodor Miklós grafikusművész emlékkiállításának záróeseménye lesz a Petőfi Sándor Városi Könyvtárban. A tárlatot Szakál Aurél a Thorma János Múzeum nyugalmazott igazgatója nyitja meg. Közreműködnek a Kiskunfélegyházi Balázs Árpád Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusai: Szeriné Biró Ágnes (hegedű), Varga Viktor (zongora).

17:30 és 19:00 Kettős kenyérszentelés a város két pontján: Haleszi haranglábnál és a Selymes városrészben

Nagyszínpadi műsorok a sportcsarnok parkolójában:

18:30 Bíró Vitéz Csongor zenés előadása

19:30 DJ Dominique pörgeti a hangulatot

21:00 KOZMIX élő koncert

22:30-tól hajnalig: DJ Hegedűs és DJ Thomx diszkója

Augusztus 20. (szerda) – Ünnep és szórakozás egész nap

10:00 Ünnepi megemlékezés a Szent István téren

Beszédet mond Balla László alpolgármester, majd következik a Szent István-szobor koszorúzása, szabadtéri szentmise Majnek Antal püspök celebrálásával, aratófelvonulás és az új kenyér ünnepélyes megszegése a Városháza előtt.

10:00–20:00 Amatőr vasútmodellezők kiállítása a sportcsarnok aulájában

Nagyszínpadi programok:

10:30 Z’Zi Labor és a Veresegyházi Asszonykórus

15:00 Silver Step Táncstúdió

16:30 Kovácsovics Fruzsina gyermekkoncertje

19:15 Veréb Tamás fellépése

20:00 Tolvai Reni koncertje

21:00 PÁPAI JOCI élő nagykoncert

Kísérő programok mindkét napon: