A 11 milliárdos fejlesztéssel megduplázza kapacitását a Félegyházi Pékség, több száz új munkahely jön létre – galériával

Az ünnepi eseményen Gulyás Gergő, a Félegyházi Családi Pékség kereskedelmi ügyvezető tulajdonosa elmondta, a zöldmezős beruházás keretében most épülő 9 ezer négyzetméteres gyártócsarnok hatalmas mérföldkő a társaság életében.

Gulyás Gergő, a Félegyházi Családi Pékség kereskedelmi ügyvezető tulajdonosa

Fotó: Bús Csaba

A bokrétaünnep üzenete: közösség, hála és új kezdet

Hozzátette, a bokréta ünnep hagyománya azt üzeni, álljunk meg egy pillanatra és adjunk hálát mindazért, amit eddig elértünk. Mint mondta, nekik ez nem csak az épület legmagasabb pontját jelenti, hanem a közös út egyik kiindulópontját is. Büszkék arra, hogy az épület nem csak a kitartás és az innováció szimbóluma, de annak a közösségnek is, amit szüleik közel 30 évvel ezelőtt kezdtek el építeni és, amely mára több mint 1500 fős családdá nőtte ki magát.

Helyi összefogás és megbízható partnerek

A családi vállalkozás a kezdetek óta hisz a helyi közösségek erejében és az összefogásban is, ezért is örülnek annak, hogy a gyártócsarnok teljes körű tervezésének és kivitelezésének munkálataira a szintén nagy múlttal és tapasztalattal rendelkező Elő-Szer Kft-vel sikerült megállapodniuk.

Minőség és elhivatottság

A termelő épületben helyet kap négy, teljesen automata süteményvonal, a hozzájuk tartozó fagyasztórendszerekkel és automata csomagológépekkel. Az épület részét képezi egy 6 ezer raklap tárolására alkalmas fagyasztóraktár, valamint a termelés kiszolgálásához szükséges raktár és előkészítő helyiségek, a munkatársak számára kialakított szociális blokkok, étkezők és irodák.

Közel 11 milliárd forintos beruházás keretén belül megvalósításra kerülnek olyan innovatív megoldások is, mint a robotkarok által végzett raklapos palettázás, hűtött kabinos emelőgépek, illetve egy félautomata fagyasztóraktár.

Dupla kapacitás, több mint 200 millió sütemény évente

Az új üzemmel nemcsak az alkalmazott technológiákat fejlesztik, de meglévő fagyasztott péksütemény kapacitásukat is duplájára növelik. Az új sorokon óránként 50 ezer, évente pedig több mint 200 millió darab kakaós csiga, lekváros táska, vagy éppen túrós pogácsa készül majd és kerül az üzletek polcairól a magyar emberek asztalára.