1 órája
A 11 milliárdos fejlesztéssel megduplázza kapacitását a Félegyházi Pékség, több száz új munkahely jön létre – galériával
A Félegyházi Családi Pékség 9 ezer négyzetméteres új gyártócsarnokot épít. A 11 milliárd forintos zöldmezős beruházás keretében 200 új munkahelyet teremt a városban és annak környékén. A Félegyházi Családi Pékség új gyártóüzemének bokréta ünnepségét csütörtökön tartották Kiskunfélegyházán.
Az ünnepi eseményen Gulyás Gergő, a Félegyházi Családi Pékség kereskedelmi ügyvezető tulajdonosa elmondta, a zöldmezős beruházás keretében most épülő 9 ezer négyzetméteres gyártócsarnok hatalmas mérföldkő a társaság életében.
A bokrétaünnep üzenete: közösség, hála és új kezdet
Hozzátette, a bokréta ünnep hagyománya azt üzeni, álljunk meg egy pillanatra és adjunk hálát mindazért, amit eddig elértünk. Mint mondta, nekik ez nem csak az épület legmagasabb pontját jelenti, hanem a közös út egyik kiindulópontját is. Büszkék arra, hogy az épület nem csak a kitartás és az innováció szimbóluma, de annak a közösségnek is, amit szüleik közel 30 évvel ezelőtt kezdtek el építeni és, amely mára több mint 1500 fős családdá nőtte ki magát.
Helyi összefogás és megbízható partnerek
A családi vállalkozás a kezdetek óta hisz a helyi közösségek erejében és az összefogásban is, ezért is örülnek annak, hogy a gyártócsarnok teljes körű tervezésének és kivitelezésének munkálataira a szintén nagy múlttal és tapasztalattal rendelkező Elő-Szer Kft-vel sikerült megállapodniuk.
Minőség és elhivatottság
A termelő épületben helyet kap négy, teljesen automata süteményvonal, a hozzájuk tartozó fagyasztórendszerekkel és automata csomagológépekkel. Az épület részét képezi egy 6 ezer raklap tárolására alkalmas fagyasztóraktár, valamint a termelés kiszolgálásához szükséges raktár és előkészítő helyiségek, a munkatársak számára kialakított szociális blokkok, étkezők és irodák.
Közel 11 milliárd forintos beruházás keretén belül megvalósításra kerülnek olyan innovatív megoldások is, mint a robotkarok által végzett raklapos palettázás, hűtött kabinos emelőgépek, illetve egy félautomata fagyasztóraktár.
Dupla kapacitás, több mint 200 millió sütemény évente
Az új üzemmel nemcsak az alkalmazott technológiákat fejlesztik, de meglévő fagyasztott péksütemény kapacitásukat is duplájára növelik. Az új sorokon óránként 50 ezer, évente pedig több mint 200 millió darab kakaós csiga, lekváros táska, vagy éppen túrós pogácsa készül majd és kerül az üzletek polcairól a magyar emberek asztalára.
Mindemellett a társaság nem titkolt célja, hogy a létrejövő új kapacitásukkal a hazai pozíciójuk további erősítése mellett az európai piacokon is megmérettessék magukat.
Félegyházi Családi Pékség: korszerű munkakörnyezet, könnyebb fizikai munka
Gulyás Gergő hangsúlyozta, az épület és a gépek önmagukban semmit sem érnek, ha nincs megfelelő munkatárs, akik működtessék azokat. Ezért különösen büszkék arra, hogy Bács-Kiskun vármegye egyik legnagyobb, arany fokozatú, felelős foglalkoztatójaként újabb 200 munkahelyet teremtenek, ezzel biztosítva munkalehetőséget és megélhetést a Kiskunfélegyházán és a régióban élőknek és a családjaiknak.
Az új innovatív megoldásokkal a cég szintet lép a fizikai munkák könnyebbé tételében és az új gyáregység leendő munkavállalói Magyarországon a legkorszerűbb és legkomfortosabb pékségében dolgozhatnak majd.
Zöld jövő: megújuló energia a termelésben
Magyar családi vállalkozásként számunkra ez sokkal több mint egy beruházás. Ez örökség, felelősség és hitvallás. Hisszük, hogy, amit ma felépítünk az nem csak nekünk, hanem a következő generációknak is értéket teremt. Ez a nap emlékeztet bennünket arra, hogy a kitartás, az összefogás és a tisztességes munka mindig meghozza gyümölcsét – fogalmazott Gulyás Gergő, aki végezetül arról is beszámolt, hogy kapacitásbővítő beruházásuk mellett még egy nagy lépést tesznek a jövő és a fenntarthatóság felé. Elkészült ugyanis a Nemzeti Befektetési Ügynökség által meghirdetett gyármentő program támogatásában megvalósuló évi 1142 megawattóra kapacitású kiserőművük, amely a meglévő üzemük villamosenergia szükségletének 15 százalékát ezentúl tisztán megújuló energiaforrásból állítja elő.
A bokrétaünnep nem csak Félegyházán ünnep
Lezsák Sándor, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében felidézte a bokrétaünnep történetét, majd a félegyházi családi vállalkozás jelentőségét méltatta. Mint mondta, folyamatosan figyeli a Félegyházi Pékség fantasztikus történetét, amelyben az fogta meg igazán, hogy a családi vállalkozás olyan kenyeret tesz le a vásárlói asztalára, amilyet a saját asztalukra is tesznek. Hozzátette, a száz százalékban magyar tulajdonban lévő vállalkozás életében fontos mérföldkő a bokréta ünnepet. Ám ez az esemény nem csak Félegyházán, hanem abban a közel 40 városban is ünnep, ahol jelen van a Félegyházi Pékség.
Bokréta ünnepség KiskunfélegyházánFotók: Bús Csaba