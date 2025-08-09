Fekvőkerékpárral járja a világot Kapus György, így teszi könnyűvé és élvezetessé a túrázást a „fotelbringa” – galériával

„Ahhoz tudnám hasonlítani a fekvőkerékpározást, mint amikor relax fotelből nézünk a tévét. A hagyományos kerékpározás ehhez képest olyan, mintha a karfán tennénk ugyanezt” – összegezte röviden a rekumbensek előnyét a kiskunfélegyházi Kapus György, aki nyolc éve túrázik fekvőkerékpárjával.

A fekvőkerékpárosok szerint sokkal kényelmesebb hátradőlve tekerni

Fotó: Beküldött fotó

Az öreg Csepel bicikliből lett „fotelbringa”

Kapus György elmondta, azért váltott a hagyományos bicikliről a fekvőkerékpárra, mert bár nagyon szeretett kerékpározni, egy-egy túra során hamarabb fájt mindene, minthogy elfáradt volna. Próbálkozott mindennel, hogy kényelmesebb legyen a tekerés, de semmi sem nyújtott megoldást.

Egy csongrádi túra után sajgó végtagokkal és fenékkel hazaérve villant be neki a fekvőkerékpározás ötlete. Akkor még csak hallomásból ismerte az úgynevezett rekumbenseket, ezért azonnal utánaolvasott az interneten. Ekkor szembesült azzal, hogy egy új, gyári fekvőkerékpár ára egy használt autó árával vetekszik, ezért elhatározta, hogy épít egyet.

Felesége nagymamájának öreg Csepel biciklijét szemelte ki az átalakításra, az alkotásban édesapja segített neki. Így készült el első lengőorrú, elsőkerékhajtású fekvőkerékpárja, „Sátán”. Ez a jármű elég kezdetleges volt, ezért csak a környéken túrázgatott vele.

Jól emlékszik az első elindulásra is, ami fél órás próbálkozás után sikerült, de utána két óráig le sem szállt az új bringájáról. György azt mondja, nem nehezebb a fekvőkerékpározást megtanulni, mint hagyományost és ha hozzászokik az ember, akkor sokkal élvezetesebb.

Fekvőkerékpárral járja a világot Kapus György

Fotó: Beküldött fotó

Az amatőr járművet profira cserélte

Látva György lelkesedését, barátja is kedvet kapott a fekvőkerékpározáshoz, így neki is építtettek egyet. Ez már egy komolyabb szerkezet lett, amelyet a Császártöltésen élő Nagy József, „Lompi” épített, akinek mostanáig több mint kétszáz különféle fekvőkerékpár dicséri a keze munkáját.

Barátja fekvőkerékpárjának láttán György is kedvet kapott egy új bringához, az új, sárga lengőorrú a „Citrom” nevet kapta. Ezt követte a többi: Piroska, Kvaddisznó, felesége kerékpárja Csőrike és a fia fekvőtriciklije – mutatta büszkén a járműállományt. György nagy álma egy karbon velomobil, ami a fekvőkerékpárok burkolt változata, a kerékpárok királya, amellyel gyakorlatilag minden sebességrekordot tartanak.