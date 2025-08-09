27 perce
Fekvőkerékpárral járja a világot Kapus György, így teszi könnyűvé és élvezetessé a túrázást a „fotelbringa” – galériával
Bár a fekvőkbringások még csodabogaraknak számítanak a hazai közutakon, de egyre népszerűbb a biciklizésnek ez a formája Magyarországon is. A fekvőkerékpárosok szerint sokkal kényelmesebb hátradőlve tekerni, így akár több száz kilométeres túrákat is képesek szenvedés nélkül megtenni.
„Ahhoz tudnám hasonlítani a fekvőkerékpározást, mint amikor relax fotelből nézünk a tévét. A hagyományos kerékpározás ehhez képest olyan, mintha a karfán tennénk ugyanezt” – összegezte röviden a rekumbensek előnyét a kiskunfélegyházi Kapus György, aki nyolc éve túrázik fekvőkerékpárjával.
Az öreg Csepel bicikliből lett „fotelbringa”
Kapus György elmondta, azért váltott a hagyományos bicikliről a fekvőkerékpárra, mert bár nagyon szeretett kerékpározni, egy-egy túra során hamarabb fájt mindene, minthogy elfáradt volna. Próbálkozott mindennel, hogy kényelmesebb legyen a tekerés, de semmi sem nyújtott megoldást.
Egy csongrádi túra után sajgó végtagokkal és fenékkel hazaérve villant be neki a fekvőkerékpározás ötlete. Akkor még csak hallomásból ismerte az úgynevezett rekumbenseket, ezért azonnal utánaolvasott az interneten. Ekkor szembesült azzal, hogy egy új, gyári fekvőkerékpár ára egy használt autó árával vetekszik, ezért elhatározta, hogy épít egyet.
Felesége nagymamájának öreg Csepel biciklijét szemelte ki az átalakításra, az alkotásban édesapja segített neki. Így készült el első lengőorrú, elsőkerékhajtású fekvőkerékpárja, „Sátán”. Ez a jármű elég kezdetleges volt, ezért csak a környéken túrázgatott vele.
Jól emlékszik az első elindulásra is, ami fél órás próbálkozás után sikerült, de utána két óráig le sem szállt az új bringájáról. György azt mondja, nem nehezebb a fekvőkerékpározást megtanulni, mint hagyományost és ha hozzászokik az ember, akkor sokkal élvezetesebb.
Az amatőr járművet profira cserélte
Látva György lelkesedését, barátja is kedvet kapott a fekvőkerékpározáshoz, így neki is építtettek egyet. Ez már egy komolyabb szerkezet lett, amelyet a Császártöltésen élő Nagy József, „Lompi” épített, akinek mostanáig több mint kétszáz különféle fekvőkerékpár dicséri a keze munkáját.
Barátja fekvőkerékpárjának láttán György is kedvet kapott egy új bringához, az új, sárga lengőorrú a „Citrom” nevet kapta. Ezt követte a többi: Piroska, Kvaddisznó, felesége kerékpárja Csőrike és a fia fekvőtriciklije – mutatta büszkén a járműállományt. György nagy álma egy karbon velomobil, ami a fekvőkerékpárok burkolt változata, a kerékpárok királya, amellyel gyakorlatilag minden sebességrekordot tartanak.
Piroska a leggyorsabb
Megtudtuk, fekvőkerékpárjai közül Piroska a leggyorsabb, vele egy nap több, mint 400 kilométert is ment már. Eddigi leghosszabb túrája során 1950 kilométer tett meg, ekkor egy barátjával otthonról indulva, több országot érintve az Alpok-Adria millenniumi vasút kerékpártúra útvonalán kerekeztek.
Fekvőkerékpárral a balatoni körút akár fél nap alatt is teljesíthető
– tette hozzá György, aki mindig újabb célokat tűz ki maga elé. Jövőre egy körülbelül 2000 kilométeres túrát tervez, Helsinkiből Stockholmba szeretne fekvőkerékpárral eljutni.
Sárkányeregetés Krakkóban
Kiskunfélegyházán eddig mindössze öten rendelkeztek ilyen kerékpárral. Közülük az egyik György felesége volt, aki sajnos idén februárban, mindössze 47 évesen halt meg leukémiában. Csőrikével – így hívta a fekvőkerékpárját – amikor betegsége engedte gyakran elkísérte párját a túrákra és találkozókra. Imádta a krakkói rekus találkozókat, az idei volt az utolsó beírt program a naptárában. A rekustársak a közelmúltban a „Sárkányeregetés” nevet viselő negyedik ilyen találkozón egy megindító szertartás keretében búcsúztak el tőle. Orsolya és Csőrike közös fotóját egy héliumos lufira erősítve eresztettek Krakkó légterébe – mesélte György, akinek elmondása szerint nagyon sokat segít a rekuzás felesége betegségének és a gyász feldolgozásban is.
Nem veszélyesebb a fekvőkerékpár
A fekvőkerékpár semmivel sem veszélyesebb, mint a hagyományos változat. Sőt György szerint, ezek a járművek elég feltűnőek, ezért az autósok is hamarabb felfigyelnek rájuk. Ennek ellenére sajnos volt már egy komolyabb balesete. Tavaly egy szemből érkező autós, aki elaludt a volánnál, elütötte. Csak a szerencsén és György lélekjelentlétén múlt, hogy életben maradt. Még időben el tudta rántani a kormányt, így sikerül elkerülni a teljes frontális ütközést. Sajnos így is maradandó sérülést szenvedett. A balesete után hónapok teltek el, mire újra kerékpárra tudott és mert ülni.
Kapus György félegyházi fekvőkerékpárosFotók: Beküldött fotók
Fotelbringa mindenkinek
György mindenkinek ajánlja a fekvőkerékpározást. Azt mondja, a rekuval is elfárad az ember, de sokkal kíméletesebb módja a kerékpározásnak. Azoknak pedig, akik gerinc- vagy prosztataproblémákkal küzdenek kiváltképp javasolja, és „fotelbringával” azoknak sem kell lemondani a kerékpározás öröméről, akiknek nincs páncélból a hátsójuk.
