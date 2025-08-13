1 órája
Áramütés tizedelte a népes gólyakolóniát, egy madarat sikerült megmenteni – fotók, videó
Az elmúlt napokban különleges természeti jelenségnek lehettek tanúi Fülöpjakab és környékének lakói. Egy közel száz egyedből álló fehérgólya-kolónia jelent meg a település határában. A látvány nemcsak ritka, hanem egészen lenyűgöző, és nagy örömet okozott a helybelieknek. Az örömöt azonban szomorú események árnyékolták be. Több madár ugyanis áramütést szenvedett.
A fehérgólya-kolónia közül több is végzetes balesetet szenvedett az elektromos vezetékek közelében. A fiatalabb, tapasztalatlan madarak könnyebben válnak áldozattá, mivel nem ismerik a veszélyeket, és gyakran rászállnak az áram alatt álló vezetékekre vagy oszlopokra.
Egyikük életét önkéntesek mentették meg
A Fülöpjakab és Kunszállás közötti területen élő Nyikos Brigitta kedd este különös durranásokat hallott otthona közelében. Nem sokkal később a házukban elment az áram is, ezért kiment megnézni, mi történhetett. A házból kilépve éppen azt látta, ahogy egy gólya rászáll az egyik villanyvezetékre, majd azonnal elpusztul az áramütés következtében.
A további keresés során Brigitta még két madarat talált a földön – közülük az egyik szerencsére még életben volt. Azonnal felhívta ismerősét, Judik Edit állatmentőt, aki továbbirányította Udvardi Istvánhoz, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kiskunfélegyházi csoportvezetőjéhez.
Brigitta István útmutatásai alapján kocsiba tette a sérült madarat, és elvitte őt a megbeszélt találkozóhelyre, ahonnan István a Kecskeméti Vadasparkba szállította a legyengült gólyát további ellátásra.
„Nem gondolkodtam, csak cselekedtem”
Brigitta az eset után elismerte: csak később gondolt bele, hogy az ijedt és sérült madár akár meg is támadhatta volna hatalmas csőrével. „De akkor egy percig sem hezitáltam, ösztönösen cselekedtem, és csak az járt a fejemben, hogy segítenem kell rajta” – mondta.
Mint kiderült, Brigitta nem először nyújtott segítséget bajba jutott állatnak. Judik Edittel együtt már több elkóborolt kutyát és macskát is megmentettek, de találtak már dobozban kidobott varjút, sőt, galambot is mentettek már közösen.
Miért gyűlt össze most a fehérgólya-kolónia?
Udvardi Istvántól megtudtuk, hogy a fehér gólyák hamarosan (augusztus 20. körül) indulnak útnak afrikai telelőhelyeik felé. Az utazás előtt jellemzően nagyobb csapatokba verődnek, és ilyen gyülekezőhelynek ideális környezetet nyújt Fülöpjakab határában egy tűzivíztározó tó. A madarak főként estefelé tartózkodnak itt, pihennek és készülnek a hosszú útra.
A fiatalabb példányok ilyenkor a legsebezhetőbbek: tapasztalatlanságuk miatt gyakran választanak veszélyes pihenőhelyeket, így történhetnek az áramütéses balesetek is.
Mit tehetünk, ha sérült madarat találunk?
Az MME kifejlesztett egy ingyenes mobilalkalmazást, a Turdus applikációt, amely segítségével bárki bejelentheti a sérült vagy elhullott madarakat. Ezek az állampolgári bejelentések rendkívül fontosak: az egyesület szakemberei ezeket továbbítják az áramszolgáltatók felé, akik ennek nyomán megkezdik a veszélyes vezetékek szigetelését, illetve biztonságosabb, kiülésre alkalmas szerkezeteket szerelnek fel a villanyoszlopokra.
Áramütést szenvedett a gólya FülöpjakabonFotók: Beküldött fotó
Madárbarát átalakítások, de még mindig nem elég
Az állami természetvédelem és az áramszolgáltatók már évtizedek óta dolgoznak együtt azon, hogy csökkentsék az elektromos hálózatok madárpusztító hatását. Eddig közel százezer oszlop átalakítása történt meg részben vagy egészben, de még mindig hatalmas a tennivaló.
Magyarországon ugyanis a madarakat fenyegető kis- és középfeszültségű, valamint a vasúti elektromos szabadvezeték-hálózat közel 100 ezer kilométer hosszú, és több mint egymillió oszlopot számlál. A hálózat kiterjedtsége és nehezen hozzáférhetősége miatt az áramütést szenvedett madarak pontos száma nem ismert, de becslések szerint évente 200–300 ezer madár pusztul el így.
A természetvédelmi szakemberek szerint ezek a veszteségek évente több milliárd forintos közvetlen természetvédelmi kárt okoznak.