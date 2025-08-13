Áramütés tizedelte a népes gólyakolóniát, egy madarat sikerült megmenteni – fotók, videó

A fehérgólya-kolónia közül több is végzetes balesetet szenvedett az elektromos vezetékek közelében. A fiatalabb, tapasztalatlan madarak könnyebben válnak áldozattá, mivel nem ismerik a veszélyeket, és gyakran rászállnak az áram alatt álló vezetékekre vagy oszlopokra.

Fehérgólya-kolónia több tagja is áramütést szenvedett

Fotó: Beküldött fotó

Egyikük életét önkéntesek mentették meg

A Fülöpjakab és Kunszállás közötti területen élő Nyikos Brigitta kedd este különös durranásokat hallott otthona közelében. Nem sokkal később a házukban elment az áram is, ezért kiment megnézni, mi történhetett. A házból kilépve éppen azt látta, ahogy egy gólya rászáll az egyik villanyvezetékre, majd azonnal elpusztul az áramütés következtében.

A további keresés során Brigitta még két madarat talált a földön – közülük az egyik szerencsére még életben volt. Azonnal felhívta ismerősét, Judik Edit állatmentőt, aki továbbirányította Udvardi Istvánhoz, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kiskunfélegyházi csoportvezetőjéhez.

Brigitta István útmutatásai alapján kocsiba tette a sérült madarat, és elvitte őt a megbeszélt találkozóhelyre, ahonnan István a Kecskeméti Vadasparkba szállította a legyengült gólyát további ellátásra.

„Nem gondolkodtam, csak cselekedtem”

Brigitta az eset után elismerte: csak később gondolt bele, hogy az ijedt és sérült madár akár meg is támadhatta volna hatalmas csőrével. „De akkor egy percig sem hezitáltam, ösztönösen cselekedtem, és csak az járt a fejemben, hogy segítenem kell rajta” – mondta.

Mint kiderült, Brigitta nem először nyújtott segítséget bajba jutott állatnak. Judik Edittel együtt már több elkóborolt kutyát és macskát is megmentettek, de találtak már dobozban kidobott varjút, sőt, galambot is mentettek már közösen.

Miért gyűlt össze most a fehérgólya-kolónia?

Udvardi Istvántól megtudtuk, hogy a fehér gólyák hamarosan (augusztus 20. körül) indulnak útnak afrikai telelőhelyeik felé. Az utazás előtt jellemzően nagyobb csapatokba verődnek, és ilyen gyülekezőhelynek ideális környezetet nyújt Fülöpjakab határában egy tűzivíztározó tó. A madarak főként estefelé tartózkodnak itt, pihennek és készülnek a hosszú útra.