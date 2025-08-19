augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotók, videó

1 órája

Tündöklő látvány augusztus 20-án: rekordszámú fehér gólyát engednek szabadon

Címkék#baon videó#hortobágyi madárkórház#gólya#Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

Több mint 100 fehér gólya térhet vissza a természetbe augusztus 20-án a hortobágyi Madárkórházból. Köztük több olyan felgyógyult fehér gólya is van, melyeket Bács-Kiskunban mentettek meg.

Vajda Piroska

Soha nem látott számban érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba ezen a nyáron. Köztük több fehér gólya a környékben sérült meg, melyeket Udvardi István, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kiskunfélegyházi csoportvezetője szállított a madárkórházba. Érdeklődésünkre elmondta, több önkéntessel és természetvédelmi őrrel együttműködve ebben az évben 32 sérült gólyát mentettek meg

fehér gólyák a hortobágyi madárkórházban
Több felgyógyult fehér gólyát Bács-Kiskunban mentettek meg
Fotó: Madárkórház Alapítvány

Áramütés tizedelte a népes gólyakolóniát

Egy közel száz egyedből álló fehérgólya-kolónia jelent meg augusztusban Fülöpjakab határában. A látvány nemcsak ritka, hanem egészen lenyűgöző, és nagy örömet okozott a helybelieknek. Az örömöt azonban szomorú események árnyékolták be. Több madár ugyanis áramütést szenvedett.

Rekordszámú fehér gólya repülhet el szabadon

A sérült gólyák legtöbbje szerencsére mára felépült, így a Madárkórházi idei augusztus 20-i rendezvénye alkalmából rekordszámú gólya szabadon engedésére készülnek. Egyetlen napon több mint 100 fehér gólya térhet vissza a természetbe. A gólyákat augusztus 20-án, pontban délben engedik szabadon – tájékoztatta hírportálunkat a hortobágyi Madárkórház. 

Márciusi nemzeti ünnepünkön jönnek és augusztusban mennek

A gólyák minden évben szinte napra pontosan nemzeti ünnepeinket tisztelik meg vonulásukkal. Március 15-én érkeznek, és augusztus 20-án vonulnak el Afrikába. 

A szülők nagy része egy héttel korábban, már augusztus második hetében elindult, részben magukra hagyva még alig röpképes, de kövérre hízott fiókáikat, melyeket kirepülésük napjaiban áramütéssel, vagy különböző láb- és szárnysérülésekkel tömegesen szállítottak be a hortobágyi Madárkórházba. 

Gólyák a hortobágyi Madárkórházban

Fotók: Madárkórház Alapítvány

A gyógyultakat a folyamatos felkészítést követően engedik szabadon, miután a Madárpark túlélő röpdéjében gyakorlatoztak a tavasszal mentett tojásokból mesterségesen keltetett kisgólyákkal és a földön fészkelő tartósan sérült gólyák utódaival. 

Mivel augusztus 20. a legutolsó lehetőségük vonuló csapathoz csatlakozni, az arra alkalmas gólyákat mind elengedik, amelyeknek még gyakorolni kell azokat átteleltetve, tavasszal engedik el – közölte a Madárkórház.

A felgyógyult gólyákat látogatók közül az arra jelentkezők engedik szabadon. Az esemény a hortobágyi Hídi-vásár hagyományos színfoltja. Emellett még számos érdekes program várja az érdeklődőket kedden és szerdán is. Lesz például ragadozó madár- és egzotikus kisállat bemutató

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu