Tündöklő látvány augusztus 20-án: rekordszámú fehér gólyát engednek szabadon

Soha nem látott számban érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba ezen a nyáron. Köztük több fehér gólya a környékben sérült meg, melyeket Udvardi István, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kiskunfélegyházi csoportvezetője szállított a madárkórházba. Érdeklődésünkre elmondta, több önkéntessel és természetvédelmi őrrel együttműködve ebben az évben 32 sérült gólyát mentettek meg.

Több felgyógyult fehér gólyát Bács-Kiskunban mentettek meg

Fotó: Madárkórház Alapítvány

Áramütés tizedelte a népes gólyakolóniát

Egy közel száz egyedből álló fehérgólya-kolónia jelent meg augusztusban Fülöpjakab határában. A látvány nemcsak ritka, hanem egészen lenyűgöző, és nagy örömet okozott a helybelieknek. Az örömöt azonban szomorú események árnyékolták be. Több madár ugyanis áramütést szenvedett.

Rekordszámú fehér gólya repülhet el szabadon

A sérült gólyák legtöbbje szerencsére mára felépült, így a Madárkórházi idei augusztus 20-i rendezvénye alkalmából rekordszámú gólya szabadon engedésére készülnek. Egyetlen napon több mint 100 fehér gólya térhet vissza a természetbe. A gólyákat augusztus 20-án, pontban délben engedik szabadon – tájékoztatta hírportálunkat a hortobágyi Madárkórház.

Márciusi nemzeti ünnepünkön jönnek és augusztusban mennek

A gólyák minden évben szinte napra pontosan nemzeti ünnepeinket tisztelik meg vonulásukkal. Március 15-én érkeznek, és augusztus 20-án vonulnak el Afrikába.

A szülők nagy része egy héttel korábban, már augusztus második hetében elindult, részben magukra hagyva még alig röpképes, de kövérre hízott fiókáikat, melyeket kirepülésük napjaiban áramütéssel, vagy különböző láb- és szárnysérülésekkel tömegesen szállítottak be a hortobágyi Madárkórházba.