2 órája
Tündöklő látvány augusztus 20-án: rekordszámú fehér gólyát engednek szabadon
Több mint 100 fehér gólya térhet vissza a természetbe augusztus 20-án a hortobágyi Madárkórházból. Köztük több olyan felgyógyult fehér gólya is van, melyeket Bács-Kiskunban mentettek meg.
Soha nem látott számban érkeztek sérült fehér gólyák a hortobágyi Madárkórházba ezen a nyáron. Köztük több fehér gólya a környékben sérült meg, melyeket Udvardi István, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) kiskunfélegyházi csoportvezetője, a hortobágyi Madárkórház madármentője szállított az intézménybe. Érdeklődésünkre elmondta, több önkéntessel és természetvédelmi őrrel együttműködve ebben az évben 32 sérült gólyát mentettek meg.
Áramütés tizedelte a népes gólyakolóniát
Egy közel száz egyedből álló fehérgólya-kolónia jelent meg augusztusban Fülöpjakab határában. A látvány nemcsak ritka, hanem egészen lenyűgöző, és nagy örömet okozott a helybelieknek. Az örömöt azonban szomorú események árnyékolták be. Több madár ugyanis áramütést szenvedett.
Rekordszámú fehér gólya repülhet el szabadon
A sérült gólyák legtöbbje szerencsére mára felépült, így a Madárkórházi idei augusztus 20-i rendezvénye alkalmából rekordszámú gólya szabadon engedésére készülnek. Egyetlen napon több mint 100 fehér gólya térhet vissza a természetbe. A gólyákat augusztus 20-án, pontban délben engedik szabadon – tájékoztatta hírportálunkat a hortobágyi Madárkórház.
Márciusi nemzeti ünnepünkön jönnek és augusztusban mennek
A gólyák minden évben szinte napra pontosan nemzeti ünnepeinket tisztelik meg vonulásukkal. Március 15-én érkeznek, és augusztus 20-án vonulnak el Afrikába.
A szülők nagy része egy héttel korábban, már augusztus második hetében elindult, részben magukra hagyva még alig röpképes, de kövérre hízott fiókáikat, melyeket kirepülésük napjaiban áramütéssel, vagy különböző láb- és szárnysérülésekkel tömegesen szállítottak be a hortobágyi Madárkórházba.
Gólyák a hortobágyi MadárkórházbanFotók: Madárkórház Alapítvány
A gyógyultakat a folyamatos felkészítést követően engedik szabadon, miután a Madárpark túlélő röpdéjében gyakorlatoztak a tavasszal mentett tojásokból mesterségesen keltetett kisgólyákkal és a földön fészkelő tartósan sérült gólyák utódaival.
Mivel augusztus 20. a legutolsó lehetőségük vonuló csapathoz csatlakozni, az arra alkalmas gólyákat mind elengedik, amelyeknek még gyakorolni kell azokat átteleltetve, tavasszal engedik el – közölte a Madárkórház.
A felgyógyult gólyákat látogatók közül az arra jelentkezők engedik szabadon. Az esemény a hortobágyi Hídi-vásár hagyományos színfoltja. Emellett még számos érdekes program várja az érdeklődőket kedden és szerdán is. Lesz például ragadozó madár- és egzotikus kisállat bemutató.