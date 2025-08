Mindent elpusztít maga körül ez a hungarikumnak nyilvánított növény, a szakértők szerint nagy a baj

A fehér akác invazív jellegével veszélyezteti a magyar őshonos növényeket, mégis hungarikumnak választották. Erre a kettős mércére hívta fel a figyelmet cikkében az Agrárszektor.

A fehér akácról nagyon megosztóak a vélemények

Fotó: Getty Images / Illusztráció

Súlyos ökológiai problémákat okoz a fehér akác

A fehér akác Magyarország erdőterületeinek körülbelül a negyedét borítja, és nagyrészt az Alföldön található meg. Magyarország jellegzetes fájaként szokták emlegetni annak ellenére, hogy csak betelepítették, hiszen eredetileg Észak-Amerikából származik. A növény egy veszélyes inváziós faj, mégis 2014-ben Magyarország hungarikumává választották az akácmézzel együtt. Inváziós jelleggel súlyos ökológiai problémákat okoz. Gátolja más növények csírázását, valamint nitrogénkötőbaktériumok vannak gyökér rendszerében, amit a körülötte élő növények nem tudnak tolerálni.

Szabályozás

Annak érdekében, hogy növényeinket megvédjük, természetvédelmi törvény mondja ki, hogy védett területről az akácfákat el kell távolítani, ami pedig nem egyszerű feladat, hiszen a tuskó és gyökérsarjból is könnyen visszanőhet. Egyensúlyozó szakmapolitikával próbálják kontrollálni ezeket a növényeket, méghozzá úgy, hogy védett területeken kívül uniós források támogatják az akác telepítését, védett területen pedig az eltávolításukhoz van segítségül a támogatás.

Mi a pozitívuma?

Gálhidy László, a WWF Erdő-programjának vezetője az Agrárszektornak így nyilatkozott:

Olyan faanyaga van, ami annak idején nagyon alkalmas volt a bányaműveléshez, szerszámnyélnek, szőlőkarónak, vagyis a paraszti, mindennapi életben. A frissen kivágott fa is alkalmas arra, hogy tüzelőnek lehessen használni, nem kell hosszan szárítani, tehát emiatt is nagyon praktikus, plusz kitűnő mézet ad.

Ezen kívül a homokos talaj megkötésében is jó szolgálatot tesz, valamint a fásításhoz is könnyen alkalmazható. Ezen kívül az akác az erdőgazdálkodásban és a méhészetben is egy nagyon értékes növényként szolgál.

A szabályozás nem halad a terek szerint

Gálhidy László szerint azonban a fehér akác szabályozása egyáltalán nem halad a tervek szerint, az erdőtörvény segítségével sem. A 2016-os, a Duna-Ipoly Nemzeti Park és a Soproni Egyetem által végzett kutatás szerint a fehér akác okozza a legnagyobb problémát inváziós fajként. Gálhidy László nyilatkozatában elmondta, hogy a nagykőrösi puszta tölgyeseinek megmentésének projektje folyt korábban, ami azért is fontos, mert ha nem védik ezeket a fákat, akkor néhány évtized múlva végleg el fognak tűnni a fehér akác hatására.