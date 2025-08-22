Minden focirajongónak leesett az álla a Pepco új kollekciójától – videó

A Pepco új, igazán kedvező árú FC Barcelona melegítőszettje minden focirajongó számára tökéletes választás. Az újdonság lényege, hogy a szett darabjai rendkívül olcsón elérhetők: a póló mindössze 2 500 forint, a nadrág és a pulóver pedig 4 500 forint darabonként.

Olcsón vásárolhatunk FC Barcelona melegítőszett a Pepcoban

Fotó: NurPhoto via AFP / Illusztráció

Miért érdemes beszerezni?

Az FC Barcelona rajongói számára a melegítőszett nem csupán sportfelszerelés, hanem egyben stílusos kiegészítő is. A Pepco kedvező árai lehetővé teszik, hogy bárki hordhassa kedvenc csapata színeit anélkül, hogy megterhelné a pénztárcáját.

Póló: 2 500 Ft – könnyű, kényelmes viselet a hétköznapokra vagy edzéshez

2 500 Ft – könnyű, kényelmes viselet a hétköznapokra vagy edzéshez Nadrág: 4 500 Ft – rugalmas, sportos kialakítás a szabad mozgásért

4 500 Ft – rugalmas, sportos kialakítás a szabad mozgásért Pulóver: 4 500 Ft – meleg és stílusos, hűvösebb napokra is ideális

Kinek ajánlott?

Ez a melegítőszett minden korosztálynak ideális: gyerekeknek, tiniknek és felnőtteknek egyaránt. Akik szeretik az FC Barcelonát, vagy egyszerűen csak egy kényelmes és olcsó sportfelszerelést keresnek, most remek lehetőség előtt állnak.

Hol kapható az FC Barcelona melegítőszett?

A termékek a Pepco üzleteiben vásárolhatók meg, Bács-Kiskunban Kecskeméten, Kiskunfélegyházán, Kiskunmajsán, Jánoshalmán, Kecelen, Kiskőrösön, Kalocsán és Bácsalmáson. Az olcsó árak és a csapatmotívumok miatt várhatóan gyorsan elfogynak, így érdemes minél előbb beszerezni a kívánt darabokat.