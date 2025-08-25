augusztus 25., hétfő

Esemény

44 perce

Szentkirályi falunap: pénzjutalmat kaptak a jó tanulók, tánc és LEGO-kiállítás színesítette a programot – fotók

Címkék#ünnep#tánc#szórakozás#falunap

Egész vasárnap ünnepelt Szentkirály. Minden évben, így ezúttal is az augusztus 20. utáni első vasárnapon tartották meg a falunapot, ahol a tornacsarnok melletti szabadidőparkba várták az érdeklődőket.

Szentirmay Tamás

Az egész napos szentkirályi falunapon minden korosztály megtalálta a számára megfelelő programot. Vasárnap délelőtt 10 órakor a katolikus templomban templombúcsút és kenyéráldást tartottak, a református templomban pedig istentiszteletet. A művelődési házban helyi értékeket mutattak be, a sportcsarnokban pedig különleges LEGO-kiállítást várta az érdeklődőket.


A jó tanulókat is díjazták a szentkirályi falunapon
Fotó: Szentirmay Tamás

Az ünnepi műsor 17 órakor kezdődött, amikor az Ifjúsági Tánccsoport tagjait láthatta a közönség, majd pedig Szabó Gellért polgármester köszöntötte a jelenlévőket. 

– Tisztelettel és hálával süvegelem meg minden szentkirályinak a törekvését arra, hogy a lakóhelyünk otthonosabb, gazdagabb, az itt élők számára komfortosabb és hazánk jelentős helye legyen – mondta.

A jó tanulókat is díjazták a falunapon

A Szentkirályi Közalapítvány minden évben pénzjutalomban részesíti azokat a fiatalokat, akik tanulmányi eredményükkel kiemelkednek a többiek közül. Ezúttal is több középiskolás, valamint felső oktatási intézményben tanuló diák vehetett át pénzjutalmat. Ők a következők: 

Bimbó Eszter, Boldizsár Lehel Alexis, Darányi Máté Kálmán, Gulyás Biborka, Hunyadi Miklós, Kasza Attila, Kutasi Ferenc, Lángos Zsolt, Panda Barnabás, Farkas Máté, Kenyeres András, Kovács Rita, Pusztai Márton, Trencsényi Noémi, Trencsényi Anna és Dobi Leila.

Táncos produkciók 

A Szentkirályi Tánccsoport tagjai most is minden korosztállyal bemutatkoztak a szentkirályi falunapon. A 8., 9. osztályosok pizzafutárok voltak, az első és második osztályosok Toca-toca zenére táncoltak, majd ismét következtek a 8., 9. osztályosok a Rockyzz velem-mel. 

Az 5.,6. osztályosok a Szabadság zenére táncoltak, a 3., 4. osztályosok pedig Az a legjobb, ha táncolok dallamaira. A blokkot az Ifjúsági tánccsoport Diszkó-mánia zenéje zárta. Őket mindig, és most is nagy tapssal jutalmazták a falunapon részt vevők.

Szentkirályi falunap

Fotók: Szentirmay Tamás

A Csiga Duó interaktív műsora a gyerekeknek nyújtott nagy élményt. A szegedi Eleftheria Tánccsoport pedig görög táncokkal szórakoztatta a jelenlévőket. A helyi Jugglers of the Village tűzzsonglőrök már nem csak a környék településein ismertek, hanem sokkal szélesebb körben. Produkciójuk ezen az estén is sötétben mutatták be, hogy jobban lehessen látni, milyen különleges dolgokat tudnak produkálni eszközeikkel és a fénnyel. Az estét PartySindrom zenekar fellépése zárta.

 

 

