Szentkirályi falunap: pénzjutalmat kaptak a jó tanulók, tánc és LEGO-kiállítás színesítette a programot – fotók

Az egész napos szentkirályi falunapon minden korosztály megtalálta a számára megfelelő programot. Vasárnap délelőtt 10 órakor a katolikus templomban templombúcsút és kenyéráldást tartottak, a református templomban pedig istentiszteletet. A művelődési házban helyi értékeket mutattak be, a sportcsarnokban pedig különleges LEGO-kiállítást várta az érdeklődőket.

Fotó: Szentirmay Tamás

Az ünnepi műsor 17 órakor kezdődött, amikor az Ifjúsági Tánccsoport tagjait láthatta a közönség, majd pedig Szabó Gellért polgármester köszöntötte a jelenlévőket.

– Tisztelettel és hálával süvegelem meg minden szentkirályinak a törekvését arra, hogy a lakóhelyünk otthonosabb, gazdagabb, az itt élők számára komfortosabb és hazánk jelentős helye legyen – mondta.

A jó tanulókat is díjazták a falunapon

A Szentkirályi Közalapítvány minden évben pénzjutalomban részesíti azokat a fiatalokat, akik tanulmányi eredményükkel kiemelkednek a többiek közül. Ezúttal is több középiskolás, valamint felső oktatási intézményben tanuló diák vehetett át pénzjutalmat. Ők a következők:

Bimbó Eszter, Boldizsár Lehel Alexis, Darányi Máté Kálmán, Gulyás Biborka, Hunyadi Miklós, Kasza Attila, Kutasi Ferenc, Lángos Zsolt, Panda Barnabás, Farkas Máté, Kenyeres András, Kovács Rita, Pusztai Márton, Trencsényi Noémi, Trencsényi Anna és Dobi Leila.

Táncos produkciók

A Szentkirályi Tánccsoport tagjai most is minden korosztállyal bemutatkoztak a szentkirályi falunapon. A 8., 9. osztályosok pizzafutárok voltak, az első és második osztályosok Toca-toca zenére táncoltak, majd ismét következtek a 8., 9. osztályosok a Rockyzz velem-mel.

Az 5.,6. osztályosok a Szabadság zenére táncoltak, a 3., 4. osztályosok pedig Az a legjobb, ha táncolok dallamaira. A blokkot az Ifjúsági tánccsoport Diszkó-mánia zenéje zárta. Őket mindig, és most is nagy tapssal jutalmazták a falunapon részt vevők.