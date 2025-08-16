45 perce
Százéves fáktól búcsúzik Kecskemét, nem minden zöld óriás menthető meg
Kivágták a korhadt, balesetveszélyes fákat, zajlanak a faápolások, permetezések, megújították a Ceglédi úti kerékpárutat és a locsolókocsikat is folyamatosan működtetik. Röviden így foglalható össze a kecskeméti városüzemeltetésnél dolgozó szakemberek aktuális munkálatai, melyekből kiemelkednek a fakivágások.
Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója foglalta össze az elmúlt két hét eseményeit a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. Valamennyi témát bővebben is kifejtett, részletezett, különösen az idős és beteg fákat érintő intézkedéseket, szükséges fakivágásokat.
Sok az idős, korhadt fa
Az elmúlt időszakban több idős, balesetveszélyes fát is kivágtak a társaság szakemberei. Ennek kapcsán Boros Gábor megjegyezte: Kecskeméten sajnos viszonylag sok idős fa van, amelyek a kora már a 100 évet is meghaladta. Egy részük korhadt, betegséggel küzd, amelyet már ápolással nem tudnak megmenteni. Ezektől a fáktól sajnos meg kell válniuk, mert baleset- és életveszélyesek lehetnek, kárt okozhatnak. A szükséges fakivágásokat folyamatosan végzik.
Fakivágások a belvárosban
Ilyen jellegű munkálatokra az elmúlt néhány hétben is több példa volt. A Nagykőrösi utcán sürgős fakivágás vált indokolttá. A városüzemeltetési szakemberek folyamatosan ellenőrzik az öreg fákat. Így történt a Nagykőrösi utcán is, ahol tapasztalták, hogy két fa balesetveszélyessé vált. Ezért mindenképpen szükséges volt a gyors intézkedés. Mindkét ostorfa gyökérnyakában korhadást találtak, ezért az elsődleges kár- és balesetveszély megszüntetése érdekében nagyon gyorsan ki kellett vágniuk. Nem lehetett már megmenteni egyiket se.
Az elmúlt napokban a Kaszap utcában jó néhány idős fa ápolását elvégezték a városüzemeltetők. Ez egy történelmi utcája a városnak, és közel száz évesek az ott lévő fák is. A szakemberek célja, hogy megmentsék az összeset, de sajnos akadt néhány, melyet már nem tudtak, ki kellett vágni.
Sokan a bámészkodó a fakivágások idején
Boros Gábor a faápolások, fakivágások kapcsán hozzátette: jellemzően a lakosság, az ott parkoló autósok partnerek, megértők, segítik a munkájukat. Előzetesen mindig kiszalagozzák, értesítő feliratokkal felhívják a lakosság figyelmét a közelgő munkálatokra.
- Facebook-on,
- újságban,
- internetes portálokon,
- rádióban
is hírül adják az aktuális helyeket. A cél, hogy semmiképpen ne hagyják ott a gépjárműveket az érintettek, mivel akkor nem tudnak dolgozni. Szerencsére csak nagyon ritka, ha ilyen akadályba ütköznek. Tovább Boros Gábor arra is felhívta a figyelmet: a leszalagozott területet mindenképpen kerüljék el az emberek, hiszen a munkavégzés alatt balesetveszélyes lehet ott tartózkodni. Sokan kíváncsiságból is odamennek, de nem szabad, csak messzebbről lehet figyelemmel kísérni.
Lepermetezték a fákat
A Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. a faápolások mellett a közterületi vadgesztenyefák permetezését is elvégeztette a Növényvédő és Kártevő Kft.-vel. A szakemberek éjszaka folyamán dolgoztak, a permetezőszer nem veszélyes az emberekre, autókra. A fákhoz közeli haszonnövényeknél azonban a megadott élelmezésügyi várakozási idő 14 nap. Legközelebb szeptember elején a platánfákat permetezik le.
A kerékpárút kátyúzása következik
A városüzemeltetés csapata megkezdte a Ceglédi úti kerékpárút rendbetételét, első körben a padkanyesés történt meg, mely több napon át zajlott. Ez idő alatt a bicajos forgalmat a közútra vezették át, szerencsére minden zökkenőmentesen ment. Boros Gábor elárulta: ezzel még nincs kész a kerékpárút idei karbantartása. Megkezdik a kátyúzását, mely újabb lezárásokat von maga után. Várhatóan az iskolakezdésre megvalósul, addig is kérik a gyalogosok, bicajosok és autósok türelmét és megértését.
Végül szólt néhány gondolatot a hőségről. Az újabb harmadfokú hőségriasztás miatt a cég locsolókocsijai is folyamatosan mennek, működnek a párakapuk és az ivókutak.
