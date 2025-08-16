Százéves fáktól búcsúzik Kecskemét, nem minden zöld óriás menthető meg

Boros Gábor, a Kecskeméti Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója foglalta össze az elmúlt két hét eseményeit a Rádió 1 Gong Téma című műsorában. Valamennyi témát bővebben is kifejtett, részletezett, különösen az idős és beteg fákat érintő intézkedéseket, szükséges fakivágásokat.

A fakivágás nem cél, de olykor szükséges, elengedhetetlen

Fotó: Bús Csaba / Archív-felvétel

Sok az idős, korhadt fa

Az elmúlt időszakban több idős, balesetveszélyes fát is kivágtak a társaság szakemberei. Ennek kapcsán Boros Gábor megjegyezte: Kecskeméten sajnos viszonylag sok idős fa van, amelyek a kora már a 100 évet is meghaladta. Egy részük korhadt, betegséggel küzd, amelyet már ápolással nem tudnak megmenteni. Ezektől a fáktól sajnos meg kell válniuk, mert baleset- és életveszélyesek lehetnek, kárt okozhatnak. A szükséges fakivágásokat folyamatosan végzik.

Fakivágások a belvárosban

Ilyen jellegű munkálatokra az elmúlt néhány hétben is több példa volt. A Nagykőrösi utcán sürgős fakivágás vált indokolttá. A városüzemeltetési szakemberek folyamatosan ellenőrzik az öreg fákat. Így történt a Nagykőrösi utcán is, ahol tapasztalták, hogy két fa balesetveszélyessé vált. Ezért mindenképpen szükséges volt a gyors intézkedés. Mindkét ostorfa gyökérnyakában korhadást találtak, ezért az elsődleges kár- és balesetveszély megszüntetése érdekében nagyon gyorsan ki kellett vágniuk. Nem lehetett már megmenteni egyiket se.

Az elmúlt napokban a Kaszap utcában jó néhány idős fa ápolását elvégezték a városüzemeltetők. Ez egy történelmi utcája a városnak, és közel száz évesek az ott lévő fák is. A szakemberek célja, hogy megmentsék az összeset, de sajnos akadt néhány, melyet már nem tudtak, ki kellett vágni.

Sokan a bámészkodó a fakivágások idején

Boros Gábor a faápolások, fakivágások kapcsán hozzátette: jellemzően a lakosság, az ott parkoló autósok partnerek, megértők, segítik a munkájukat. Előzetesen mindig kiszalagozzák, értesítő feliratokkal felhívják a lakosság figyelmét a közelgő munkálatokra.

is hírül adják az aktuális helyeket. A cél, hogy semmiképpen ne hagyják ott a gépjárműveket az érintettek, mivel akkor nem tudnak dolgozni. Szerencsére csak nagyon ritka, ha ilyen akadályba ütköznek. Tovább Boros Gábor arra is felhívta a figyelmet: a leszalagozott területet mindenképpen kerüljék el az emberek, hiszen a munkavégzés alatt balesetveszélyes lehet ott tartózkodni. Sokan kíváncsiságból is odamennek, de nem szabad, csak messzebbről lehet figyelemmel kísérni.