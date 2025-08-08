Forróság pusztítja tovább a földeket, több rekordot is megdöntöttek Bács-Kiskunban

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy gyászba borult a színházvilág, meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, megírtuk, hogy eltűnt fiút keres a kecskeméti rendőrség, illetve arról is hírt adtunk, hogy mi a 6 legfurcsább autós szabály Európában.

Eltűnt fiút keres a rendőrség Kecskeméten

Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kecskeméti rendőrök a lakosság segítségét kérik egy eltűnt fiú megtalálásában

Nyoma veszett egy kecskeméti tinédzsernek. Mutatjuk a rendőrség körözési információit, illetve, hogy hogyan segíthet az eltűnt fiú megtalálásában.

14 ember vesztette életét a roncsok között, a súlyos sérültek száma meghaladta a 100-at

2025 első felében változások történtek a baleseti statisztikákban. A halálos baleset száma csökkent Bács-Kiskunban, ugyanakkor a súlyos sérülteké emelkedett. Mutatjuk a részletes adatokat a közlekedés helyzetéről.

Drasztikus hőség jön a következő hetekben, még kritikusabb helyzetbe kerülhet az Alföld mezőgazdasága

Az elmúlt napok esőzései, hidegfrontja bizonyára mindenkinek kellemes meglepetés volt. A következő másfél hétben azonban visszatér a kánikula és az aszály.

Ennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban – meglepően jól fizet néhány pozíció

Sokan választják a nyári szünetet arra, hogy munkát vállaljanak és pénzt keressenek. A diákmunka rugalmas beosztása miatt iskolaidőben is könnyen összeegyeztethető a tanulmányokkal.

Ezt az 5 rekordot még a Bács-Kiskunban élők sem ismerik, pedig beírták a megyét a nagykönyvbe

Mik a legérdekesebb rekordok Bács-Kiskun vármegyében? Összegyűjtöttük az 5 legkülönlegesebb, dokumentált vagy Guinness által is elismert megyei rekordot – a pusztai lovasmutatványtól kezdve a különleges rendszámgyűjteményen át egészen a Wartburgokig.

Meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, gyászba borult a színházi világ

Elhunyt a Jászai Mari-díjas színművész. Varga Zoltán Kecskeméten is felejthetetlen alakításokat nyújtott.

Ez a 6 legfurcsább autós szabály Európában – van, ahol a trehányságért is büntetnek

Belföldön legtöbben autóval mennek nyaralni, hisz kényelmes és kötetlen. Ha azonban külföldre megy, érdemes ezt a pár furcsa autós jogszabályt észben tartania.