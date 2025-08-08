augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Összefoglaló

1 órája

Forróság pusztítja tovább a földeket, több rekordot is megdöntöttek Bács-Kiskunban

Címkék#baon videó#hírek röviden#összefoglaló

Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy eltűnt fiút keres a rendőrség, megírtuk, hogy drasztikus hőség jön a következő hetekben, illetve utánajártunk, hogy mennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban.

Várkonyi Rozália

Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy gyászba borult a színházvilág, meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, megírtuk, hogy eltűnt fiút keres a kecskeméti rendőrség, illetve arról is hírt adtunk, hogy mi a 6 legfurcsább autós szabály Európában.

A kecskeméti rendőrök a lakosság segítségét kérik egy eltűnt fiú megtalálásában
Eltűnt fiút keres a rendőrség Kecskeméten
Fotó: Shutterstock.com /Illusztráció

A kecskeméti rendőrök a lakosság segítségét kérik egy eltűnt fiú megtalálásában

Nyoma veszett egy kecskeméti tinédzsernek. Mutatjuk a rendőrség körözési információit, illetve, hogy hogyan segíthet az eltűnt fiú megtalálásában.

14 ember vesztette életét a roncsok között, a súlyos sérültek száma meghaladta a 100-at

2025 első felében változások történtek a baleseti statisztikákban. A halálos baleset száma csökkent Bács-Kiskunban, ugyanakkor a súlyos sérülteké emelkedett. Mutatjuk a részletes adatokat a közlekedés helyzetéről.

Drasztikus hőség jön a következő hetekben, még kritikusabb helyzetbe kerülhet az Alföld mezőgazdasága

Az elmúlt napok esőzései, hidegfrontja bizonyára mindenkinek kellemes meglepetés volt. A következő másfél hétben azonban visszatér a kánikula és az aszály.

Ennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban – meglepően jól fizet néhány pozíció

Sokan választják a nyári szünetet arra, hogy munkát vállaljanak és pénzt keressenek. A diákmunka rugalmas beosztása miatt iskolaidőben is könnyen összeegyeztethető a tanulmányokkal.

Ezt az 5 rekordot még a Bács-Kiskunban élők sem ismerik, pedig beírták a megyét a nagykönyvbe

Mik a legérdekesebb rekordok Bács-Kiskun vármegyében? Összegyűjtöttük az 5 legkülönlegesebb, dokumentált vagy Guinness által is elismert megyei rekordot – a pusztai lovasmutatványtól kezdve a különleges rendszámgyűjteményen át egészen a Wartburgokig.

Meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, gyászba borult a színházi világ

Elhunyt a Jászai Mari-díjas színművész. Varga Zoltán Kecskeméten is felejthetetlen alakításokat nyújtott.

Ez a 6 legfurcsább autós szabály Európában – van, ahol a trehányságért is büntetnek

Belföldön legtöbben autóval mennek nyaralni, hisz kényelmes és kötetlen. Ha azonban külföldre megy, érdemes ezt a pár furcsa autós jogszabályt észben tartania.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu