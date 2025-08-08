1 órája
Forróság pusztítja tovább a földeket, több rekordot is megdöntöttek Bács-Kiskunban
Összeszedtük Bács-Kiskun pénteki kiemelkedő híreit. Cikkünkben olvashat arról, hogy eltűnt fiút keres a rendőrség, megírtuk, hogy drasztikus hőség jön a következő hetekben, illetve utánajártunk, hogy mennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban.
Pénteken sem hagyjuk olvasóinkat izgalmas, friss hírek nélkül. Beszámoltunk többek között arról, hogy gyászba borult a színházvilág, meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, megírtuk, hogy eltűnt fiút keres a kecskeméti rendőrség, illetve arról is hírt adtunk, hogy mi a 6 legfurcsább autós szabály Európában.
A kecskeméti rendőrök a lakosság segítségét kérik egy eltűnt fiú megtalálásában
Nyoma veszett egy kecskeméti tinédzsernek. Mutatjuk a rendőrség körözési információit, illetve, hogy hogyan segíthet az eltűnt fiú megtalálásában.
14 ember vesztette életét a roncsok között, a súlyos sérültek száma meghaladta a 100-at
2025 első felében változások történtek a baleseti statisztikákban. A halálos baleset száma csökkent Bács-Kiskunban, ugyanakkor a súlyos sérülteké emelkedett. Mutatjuk a részletes adatokat a közlekedés helyzetéről.
Drasztikus hőség jön a következő hetekben, még kritikusabb helyzetbe kerülhet az Alföld mezőgazdasága
Az elmúlt napok esőzései, hidegfrontja bizonyára mindenkinek kellemes meglepetés volt. A következő másfél hétben azonban visszatér a kánikula és az aszály.
Ennyit lehet keresni diákmunkával Bács-Kiskunban – meglepően jól fizet néhány pozíció
Sokan választják a nyári szünetet arra, hogy munkát vállaljanak és pénzt keressenek. A diákmunka rugalmas beosztása miatt iskolaidőben is könnyen összeegyeztethető a tanulmányokkal.
Ezt az 5 rekordot még a Bács-Kiskunban élők sem ismerik, pedig beírták a megyét a nagykönyvbe
Mik a legérdekesebb rekordok Bács-Kiskun vármegyében? Összegyűjtöttük az 5 legkülönlegesebb, dokumentált vagy Guinness által is elismert megyei rekordot – a pusztai lovasmutatványtól kezdve a különleges rendszámgyűjteményen át egészen a Wartburgokig.
Meghalt a kecskeméti közönségkedvenc, gyászba borult a színházi világ
Elhunyt a Jászai Mari-díjas színművész. Varga Zoltán Kecskeméten is felejthetetlen alakításokat nyújtott.
Ez a 6 legfurcsább autós szabály Európában – van, ahol a trehányságért is büntetnek
Belföldön legtöbben autóval mennek nyaralni, hisz kényelmes és kötetlen. Ha azonban külföldre megy, érdemes ezt a pár furcsa autós jogszabályt észben tartania.
Teljes útlezárás Kiskunfélegyházán, megváltozik az autóbuszok indulási helye is
Valóra vált rémálom, amit átélt a fiatal tanulóvezető, az oktató gyors reakciója mentette meg őket – videóval