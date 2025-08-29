Elárasztotta az utcákat a víz, a törött vezeték miatt lakások százaiban szárazak a csapok

Kecskeméten, a Jász utca és a Balaton utca kereszteződésében eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték – közölte péntek délután a Bácsvíz Zrt. a közösségi oldalán. A társaság tájékoztatása szerint a Nyíri úton és a Juhar utcában vízhiány várható a következő órákban.

Fotó: Beküldött fotó

A szolgáltató munkatársai haladéktalanul megkezdték a hiba feltárását és javítását. „A fejleményekről további tájékoztatást teszünk közzé” – írták.

Fotó: Beküldött fotó

Olvasónk fotókat is készített a helyszínen: a Balaton utca környéke gyakorlatilag úszik a kiömlött vízben. A javítás idejére a környéken érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.