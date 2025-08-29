Kecskemét
1 órája
Elárasztotta az utcákat a víz, a törött vezeték miatt lakások százaiban szárazak a csapok
Víz alá került a Balaton utca környéke.
Kecskeméten, a Jász utca és a Balaton utca kereszteződésében eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték – közölte péntek délután a Bácsvíz Zrt. a közösségi oldalán. A társaság tájékoztatása szerint a Nyíri úton és a Juhar utcában vízhiány várható a következő órákban.
A szolgáltató munkatársai haladéktalanul megkezdték a hiba feltárását és javítását. „A fejleményekről további tájékoztatást teszünk közzé” – írták.
Olvasónk fotókat is készített a helyszínen: a Balaton utca környéke gyakorlatilag úszik a kiömlött vízben. A javítás idejére a környéken érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.
Ezt ne hagyja ki!Csapatmunka
1 órája
Első alkalommal rendeztek honvédelmi tábort Apostagon – galériával
Ezt ne hagyja ki!Tárlat
5 órája
Rangos művészeti kiállításon mutatkoztak be a világhírű alkotók – fotók
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre