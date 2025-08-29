augusztus 29., péntek

Kecskemét

1 órája

Elárasztotta az utcákat a víz, a törött vezeték miatt lakások százaiban szárazak a csapok

Címkék#munkálatok#csőtörés#víz

Víz alá került a Balaton utca környéke.

Maksa Balázs

Kecskeméten, a Jász utca és a Balaton utca kereszteződésében eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték – közölte péntek délután a Bácsvíz Zrt. a közösségi oldalán. A társaság tájékoztatása szerint a Nyíri úton és a Juhar utcában vízhiány várható a következő órákban.

csőtörés Kecskeméten
Kecskeméten, a Jász utca és a Balaton utca kereszteződésében eltört egy 300 milliméteres főnyomóvezeték
Fotó: Beküldött fotó

A szolgáltató munkatársai haladéktalanul megkezdték a hiba feltárását és javítását. „A fejleményekről további tájékoztatást teszünk közzé” – írták.

Eltört egy főnyomóvezeték Kecskeméten
Megkezdték a hiba feltárását és javítását
Fotó: Beküldött fotó

Olvasónk fotókat is készített a helyszínen: a Balaton utca környéke gyakorlatilag úszik a kiömlött vízben. A javítás idejére a környéken érdemes fokozott óvatossággal közlekedni.

csőtörés Kecskeméten
Víz alá került a Balaton utca környéke
Fotó: Beküldött fotó

 

 

