Új bútorok várják a kunszállási elsősöket

A 2025-ös tavaszi beiratkozások során már látszott: szeptemberben rendkívül népes első osztály kezdi meg az iskolát. Ez azonban nemcsak öröm, hanem kihívás is: az első osztályos tanterem jelenlegi bútorzata sem mennyiségében, sem állapotában nem volt alkalmas arra, hogy megfelelő környezetet biztosítson a kisdiákoknak.

Első osztályos tanterem teljes bútorzatának felújítása Kunszálláson

Fotó: Kunszállás Község Önkormányzata

„Örömteli fejlemény Kunszállás életében, hogy évről évre több gyermek születik a településen. A következő generáció jövője közös felelősség, ezért a helyi önkormányzat is azon dolgozik, hogy a gyerekek méltó körülmények között kezdhessék meg tanulmányaikat” – írta közleményében a polgármester.

Önerőből újult meg az első osztályos tanterem

Bár az iskola nem az önkormányzat fenntartásában működik, a település vezetése úgy döntött, saját forrásból újítja meg a leendő első osztályos tanterem teljes berendezését. A mintegy 2,1 millió forint értékű beszerzés során 30 pad, 30 szék, 2 szekrény, valamint egy tanári asztal és szék került a tanterembe – mindez modern, ergonomikus kialakítással, a mai kor elvárásaihoz igazodva.

A bútorokat szakmai szempontok alapján, pedagógus bevonásával választották ki, szem előtt tartva a gyerekek kényelmét és a tanulás hatékonyságát. A beruházás nem egyszeri alkalom: az önkormányzat tervei szerint minden évben újabb osztályterem bútorait cserélik majd le, így négy éven belül az alsó tagozat minden tanterme megújulhat.

Minden készen áll az iskolakezdésre

A felújított osztályterem már teljes pompájában várja az elsősöket. Az új bútorok nemcsak esztétikusak, hanem hozzájárulnak a tanulók komfortjához és fejlődéséhez is.

„Egy település számára a legnagyobb érték a következő generáció. Ezért dolgozunk azon, hogy a kunszállási gyerekek a lehető legjobb körülmények között tanulhassanak és növekedhessenek” – fogalmazott Almási Roland Márk polgármester.

