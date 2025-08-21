Elhunyt a kecskeméti kórház ápolója

Elhunyt Barna Ildikó, aki a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti Tüdőbelgyógyászati Osztályán diplomás ápolóként szolgálta elhivatottan a betegellátást – olvasható az intézmény Facebook-bejegyzésében.

Gyászol a kórház, elhunyt Barna Ildikó

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala

Mint közzétették, Ildikó megbízhatósága, kedvessége, mindig vidám, mosolygós természete nagy űrt hagy azokban, akik ismerték és szerették őt. Segítőkész, emberséges hozzáállása követendő példa marad a kórház dolgozói számára. Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála mindenkinek hatalmas veszteség. Az egész intézmény gyászolja.