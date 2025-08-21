augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Gyászhír

3 órája

Elhunyt a kecskeméti kórház ápolója

Címkék#Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház#elhunyt#gyász

Szeretett kollégától búcsúzik a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház. Elhunyt a kecskeméti Tüdőbelgyógyászati Osztályon diplomás ápolóként dolgozó Barna Ildikó. A hírt az intézmény tette közzé Facebook-oldalán.

Digner Brigitta

Elhunyt Barna Ildikó, aki a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti Tüdőbelgyógyászati Osztályán diplomás ápolóként szolgálta elhivatottan a betegellátást – olvasható az intézmény Facebook-bejegyzésében.

Gyászol a kórház, elhunyt Barna Ildikó
Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház Facebook-oldala 

Mint közzétették, Ildikó megbízhatósága, kedvessége, mindig vidám, mosolygós természete nagy űrt hagy azokban, akik ismerték és szerették őt. Segítőkész, emberséges hozzáállása követendő példa marad a kórház dolgozói számára. Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála mindenkinek hatalmas veszteség. Az egész intézmény gyászolja.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu