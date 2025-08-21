3 órája
Elhunyt a kecskeméti kórház ápolója
Szeretett kollégától búcsúzik a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház. Elhunyt a kecskeméti Tüdőbelgyógyászati Osztályon diplomás ápolóként dolgozó Barna Ildikó. A hírt az intézmény tette közzé Facebook-oldalán.
Elhunyt Barna Ildikó, aki a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórház kecskeméti Tüdőbelgyógyászati Osztályán diplomás ápolóként szolgálta elhivatottan a betegellátást – olvasható az intézmény Facebook-bejegyzésében.
Mint közzétették, Ildikó megbízhatósága, kedvessége, mindig vidám, mosolygós természete nagy űrt hagy azokban, akik ismerték és szerették őt. Segítőkész, emberséges hozzáállása követendő példa marad a kórház dolgozói számára. Tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála mindenkinek hatalmas veszteség. Az egész intézmény gyászolja.
Új defibrillátort kapott Fülöpjakab, életmentő eszköz került a polgárőrirodába
A műtét után újabb hírek érkeztek Demjén Ferenc állapotáról – videó