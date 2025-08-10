Kézzelfoghatóvá vált a fejlesztés, bemutatta az új áruház helyszínét Kecskemét polgármestere

Régi igény a Kósafalu városrészben egy üzlet nyitása. Szemereyné dr. Pataki Klaudia polgármester röviden összefoglalta a várható új élelmiszerbolttal kapcsolatos információkat, és a videóban a helyszínt is bemutatta. Elmondta: talált egy olyan kisebb területi részt egy kereszteződésben a buszmegálló odébb helyezésével, a parkoló rendezett kialakításával, ahova egy jelentősebb üzletet el lehet helyezni. Egy élelmiszeripari láncot pedig megtalálnak partnerként.

Új élelmiszerbolt épül Kecskeméten

Forrás: Szemereyné Pataki Klaudia Facebook-oldala

Az új élelmiszerbolttal együtt a gyalogátkelő kérdését is rendeznék

A nagybani piac bejáratánál van ez a terület – derül ki a videóból. A Búzakalász utcai csomópontban, ahol rendeznék a gyalogátkelőhely kérdéskörét is, ami szintén egy lakossági kérés volt. Így ott egy szép kis fejlesztési csomag áll majd össze.

Az új bolt nyitásával kapcsolatban korábban Szemereyné dr. Pataki Klaudia bővebb részleteket is megosztott a Rádió 1 Gong műsorában, melyről lapunk is hírt adott.