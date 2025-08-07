Nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: mutatjuk, mire és meddig lehet felhasználni

A Magyar Államkincstár bejelentése szerint 2025-ben újabb segítséget kapnak a nyugdíjasok: élelmiszer-utalvány formájában nyújt támogatást az állam, hogy könnyítsen az idősek mindennapjain. A cél, hogy az alacsonyabb jövedelemből élő nyugdíjasok is biztosítani tudják a legalapvetőbb szükségleteiket.

2025-ben újabb segítséget kapnak a nyugdíjasok élelmiszer-utalvány formájában

Fotó: Getty Images / Illusztráció / Forrás: Getty Images

Mekkora összeget jelent az élelmiszer-utalvány?

A nyugdíjasok összesen 30 000 forint értékű utalványt kapnak, amely többféle címletből áll:

3 darab 5000 forintos

3 darab 3000 forintos

2 darab 2000 forintos

2 darab 1000 forintos utalvány

Az utalványokat 2025. december 31-ig lehet felhasználni.

Kik jogosultak a nyugdíjas élelmiszer-utalványra?

A támogatás azokat a nyugdíjasokat illeti meg, akik:

Magyarországon élnek és tartózkodnak , valamint

, valamint 2025. júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt nyugdíjszerű ellátásban részesültek

Fontos: az utalvány nem névre szóló, tehát szabadon átruházható, más is felhasználhatja.

Mikor és hogyan kapják meg a nyugdíjasok?

A Magyar Posta 2025. szeptember eleje és október 15. között kézbesíti az utalványokat. Ha valaki nem tartózkodik otthon, értesítőt kap, és a megadott postahivatalban veheti át a küldeményt 10 munkanapon belül.

Ha ez nem történik meg, az utalvány visszakerül a Magyar Államkincstárhoz, de legkésőbb november 14-ig lehet kérni az újraküldést.

Mire és hol lehet felhasználni az utalványt?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány:

Kizárólag hideg élelmiszerre használható fel

használható fel Csak belföldön érvényes

Nem váltható készpénzre

Mielőtt vásárolni indulna, érdemes előre tájékozódni arról, hogy az adott bolt vagy piaci árus elfogadja-e az utalványt.