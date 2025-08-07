augusztus 7., csütörtök

Nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: mutatjuk, mire és meddig lehet felhasználni

Címkék#élelmiszer utalvány#Magyar Államkincstár#segítség#nyugdíjas

Sok idős embernek jelenthet könnyebbséget az új támogatási forma. A nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványt hamarosan postai úton kézbesítik a jogosultaknak.

Mócza Milán

A Magyar Államkincstár bejelentése szerint 2025-ben újabb segítséget kapnak a nyugdíjasok: élelmiszer-utalvány formájában nyújt támogatást az állam, hogy könnyítsen az idősek mindennapjain. A cél, hogy az alacsonyabb jövedelemből élő nyugdíjasok is biztosítani tudják a legalapvetőbb szükségleteiket.

A nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalvány sokaknak segítség lehet
2025-ben újabb segítséget kapnak a nyugdíjasok élelmiszer-utalvány formájában
Fotó: Getty Images / Illusztráció / Forrás: Getty Images

Mekkora összeget jelent az élelmiszer-utalvány?

A nyugdíjasok összesen 30 000 forint értékű utalványt kapnak, amely többféle címletből áll:

  • 3 darab 5000 forintos
  • 3 darab 3000 forintos
  • 2 darab 2000 forintos
  • 2 darab 1000 forintos utalvány

Az utalványokat 2025. december 31-ig lehet felhasználni.

Kik jogosultak a nyugdíjas élelmiszer-utalványra?

A támogatás azokat a nyugdíjasokat illeti meg, akik:

  • Magyarországon élnek és tartózkodnak, valamint
  • 2025. júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt nyugdíjszerű ellátásban részesültek

Fontos: az utalvány nem névre szóló, tehát szabadon átruházható, más is felhasználhatja.

Mikor és hogyan kapják meg a nyugdíjasok?

A Magyar Posta 2025. szeptember eleje és október 15. között kézbesíti az utalványokat. Ha valaki nem tartózkodik otthon, értesítőt kap, és a megadott postahivatalban veheti át a küldeményt 10 munkanapon belül.

Ha ez nem történik meg, az utalvány visszakerül a Magyar Államkincstárhoz, de legkésőbb november 14-ig lehet kérni az újraküldést.

Mire és hol lehet felhasználni az utalványt?

A nyugdíjas élelmiszer-utalvány:

  • Kizárólag hideg élelmiszerre használható fel
  • Csak belföldön érvényes
  • Nem váltható készpénzre

Mielőtt vásárolni indulna, érdemes előre tájékozódni arról, hogy az adott bolt vagy piaci árus elfogadja-e az utalványt.

 

 

