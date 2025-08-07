55 perce
Nyugdíjasok élelmiszer-utalványa: mutatjuk, mire és meddig lehet felhasználni
Sok idős embernek jelenthet könnyebbséget az új támogatási forma. A nyugdíjasok számára biztosított élelmiszer-utalványt hamarosan postai úton kézbesítik a jogosultaknak.
A Magyar Államkincstár bejelentése szerint 2025-ben újabb segítséget kapnak a nyugdíjasok: élelmiszer-utalvány formájában nyújt támogatást az állam, hogy könnyítsen az idősek mindennapjain. A cél, hogy az alacsonyabb jövedelemből élő nyugdíjasok is biztosítani tudják a legalapvetőbb szükségleteiket.
Mekkora összeget jelent az élelmiszer-utalvány?
A nyugdíjasok összesen 30 000 forint értékű utalványt kapnak, amely többféle címletből áll:
- 3 darab 5000 forintos
- 3 darab 3000 forintos
- 2 darab 2000 forintos
- 2 darab 1000 forintos utalvány
Az utalványokat 2025. december 31-ig lehet felhasználni.
Kik jogosultak a nyugdíjas élelmiszer-utalványra?
A támogatás azokat a nyugdíjasokat illeti meg, akik:
- Magyarországon élnek és tartózkodnak, valamint
- 2025. júliusában a vonatkozó kormányrendeletben felsorolt nyugdíjszerű ellátásban részesültek
Fontos: az utalvány nem névre szóló, tehát szabadon átruházható, más is felhasználhatja.
Mikor és hogyan kapják meg a nyugdíjasok?
A Magyar Posta 2025. szeptember eleje és október 15. között kézbesíti az utalványokat. Ha valaki nem tartózkodik otthon, értesítőt kap, és a megadott postahivatalban veheti át a küldeményt 10 munkanapon belül.
Ha ez nem történik meg, az utalvány visszakerül a Magyar Államkincstárhoz, de legkésőbb november 14-ig lehet kérni az újraküldést.
Mire és hol lehet felhasználni az utalványt?
A nyugdíjas élelmiszer-utalvány:
- Kizárólag hideg élelmiszerre használható fel
- Csak belföldön érvényes
- Nem váltható készpénzre
Mielőtt vásárolni indulna, érdemes előre tájékozódni arról, hogy az adott bolt vagy piaci árus elfogadja-e az utalványt.
