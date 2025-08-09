augusztus 9., szombat

Balesetek

39 perce

Brutális erővel repültek le a rolleresek a kétkerekűről, felkavaró videót tett közzé a rendőrség

Megrázó baleseti videóval sokkol a rendőrség, amelyben elektromos rollerek és autók ütközései láthatók. Az elektromos roller mára az egyik legveszélyesebb közlekedési eszközzé vált, ha nem tartjuk be a szabályokat.

Orosz Fanni Flóra

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság Facebook-oldalán közzétett videója megdöbbentő jeleneteket mutat be. Szabálytalan elektromos rolleresek ütköznek gépjárművekkel, sok esetben súlyos sérüléseket okozva. A rendőrség szerint a megelőzés kulcsa a szabályok betartása és a védőfelszerelés használata, ezek ugyanis életeket menthetnek.

az elektromos roller a legveszélyesebb közlekedési eszköz, hatalmas balesetek történnek,
 Az elektromos roller az egyik legveszélyesebb közlekedési eszközzé vált
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Az elektromos roller árnyoldala

A rendőrség hangsúlyozza: a rollerezők legalább bukósisakot viseljenek, gyalogos-átkelőhelyen – ha nincs kerékpársáv – szálljanak le, és a járművet tolják át. A roller egyszemélyes közlekedési eszköz, ezért tilos többen használni.

Sokkoló esetek országszerte

Korábban a Baon.hu is beszámolt több súlyos esetről: Kerekegyházán két gyermek száguldott egyetlen elektromos rolleren, egy fagyizó előtt vesztették el az irányítást, és egyikük epilepsziás rohamot kapott. A budapesti Heim Pál Gyermekkórházban és a Bethesda Gyermekkórházban nyáron naponta akár öt-hat súlyos roller okozta sérülést is ellátnak, ezek közül sok műtéti beavatkozást igényel.

A Bethesda Gyermekkórház korábban közösségi oldalán osztotta meg Mana történetét, aki 17 évesen került be a kórházba egy rollerbaleset miatt. A roller kormánya a hasába fúródott, vesezúzódást, váll-, könyök-, és térdsérüléseket szenvedett, leszakadt a lépe.

A közösség is megszólalt

A rendőrség videója alatt a kommentelők is sorra osztották meg tapasztalataikat. Volt, aki a kerékpárosok fegyelmezetlenségét említette, más pedig arról számolt be, hogy két piros lámpán is áthajtott egy rolleres a gyalogos-átkelőhelyen.

A hatóság üzenete egyértelmű: a szabályok betartása mindenki biztonságát szolgálja. A sisak, a körültekintés és a felelősségteljes magatartás életeket menthet, és megelőzheti a tragédiákat.


 

 

