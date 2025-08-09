Újabb fesztivál szórakoztatja a kecskeméti közönséget – galériával, videóval

A szabadidőközpontban, a szabadstrand melletti területen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 9. Bohém Jazzfőváros rendezvény.

Hazai és külföldi fellépőket láthatnak Kecskeméten a dzsesszrajongók

Fotó: Bús Csaba

A programkínálat, koncertek tárháza vonzó, sok a neves külföldi és hazai fellépő, de természetesen a kecskemétiek is képviseltetik magukat. Többek között a házigazda a Bohém Ragtime Jazz Band és a Penge Benge Jazz Band.