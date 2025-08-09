21 perce
Újabb fesztivál szórakoztatja a kecskeméti közönséget – galériával, videóval
Kecskemét ezekben a napokban méltán a dzsessz fővárosa. Hallva a dzsesszzenét, a fesztivál közönsége egyszerre érzi át a szabadságot, a csodálatos érzelmeket. A gazdag dallamvilág minden korosztálynak kiváló időtöltés, mi több feltöltődés a szürke hétköznapok után.
A szabadidőközpontban, a szabadstrand melletti területen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 9. Bohém Jazzfőváros rendezvény.
A programkínálat, koncertek tárháza vonzó, sok a neves külföldi és hazai fellépő, de természetesen a kecskemétiek is képviseltetik magukat. Többek között a házigazda a Bohém Ragtime Jazz Band és a Penge Benge Jazz Band.
9. Bohém JAZZFŐVÁROSFotók: Bús Csaba
Fotógalériánk és videónk a péntek este egy szeletének hangulatát örökítette meg.