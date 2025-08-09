augusztus 9., szombat

Emőd névnap

Jazzfőváros

30 perce

Újabb fesztivál szórakoztatja a kecskeméti közönséget – galériával, videóval

Címkék#baon videó#Jazzfőváros#koncert#jazz

Kecskemét ezekben a napokban méltán a dzsessz fővárosa. Hallva a dzsesszzenét, a fesztivál közönsége egyszerre érzi át a szabadságot, a csodálatos érzelmeket. A gazdag dallamvilág minden korosztálynak kiváló időtöltés, mi több feltöltődés a szürke hétköznapok után.

Sebestyén Hajnalka

A szabadidőközpontban, a szabadstrand melletti területen csütörtökön kezdődött és vasárnapig tart a 9. Bohém Jazzfőváros rendezvény. 

9. Bohém Jazzfőváros Kecskeméten, jazzrajongókkal telik meg a Benkó Zoltán Szabadidőközpontban,
Hazai és külföldi fellépőket láthatnak Kecskeméten a dzsesszrajongók
Fotó: Bús Csaba

A programkínálat, koncertek tárháza vonzó, sok a neves külföldi és hazai fellépő, de természetesen a kecskemétiek is képviseltetik magukat. Többek között a házigazda a Bohém Ragtime Jazz Band és a Penge Benge Jazz Band.

9. Bohém JAZZFŐVÁROS

Fotók: Bús Csaba

Fotógalériánk és videónk a péntek este egy szeletének hangulatát örökítette meg.

 

