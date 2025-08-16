augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Baleset

29 perce

Láthatatlan veszély leselkedik az autósokra, de megelőzhető a tragédia

Címkék#gumi#durrdefekt#abroncs

Az elmúlt időszakban több súlyos közúti baleset hátterében ugyanaz az ok állt. Ez nem más, mint a durrdefekt. Ez a hirtelen gumikárosodás nemcsak anyagi kárt, hanem életveszélyes helyzetet is teremthet, különösen nagy sebességnél. Ez viszont megelőzhető lenne, mutatjuk, hogy hogyan.

Vizi Zalán

Eldurran a kerék, kisiklik az autó vagy a kamion és bekövetkezik a tragédia. A jelenség sajnos nem ritka, az elmúlt időszakban Bács-Kiskun vármegyében a durrdefekt több balesetet okozott. 

durrdefektet kapott a teherautó, több baleset is volt durrdefekt miatt,
Durrdefekt miatt Balotaszállásnál is történt baleset
Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Rengeteg balesetet okozott nyáron a durrdefekt

Legutóbb az 53-as főúton, Balotaszállás közelében egy tehergépkocsi bal első kereke kapott durrdefektet. A jármű vezetője nem sérült meg, de ez csak a szerencsének köszönhető.  

Szintén hasonló eset történt június 11-én az 55-ös főúton: Mélykút felől tartott Kisszállás felé egy farönköket szállító kamion, amikor Öregmajornál durrdefektet kapott a járműszerelvény egyik kereke és irányíthatatlanná vált. A kamion áttért a szemközti sávba, majd az úttestről letérve árokba hajtott.

Egy nappal később, június 12-én az M5-ös autópálya kunszállási szakaszán, a Szeged felé vezető irányban durrdefekt miatt gyulladt ki egy kamion és teljesen kiégett. Július 2-án az 55-ös főút Tataháza és Felsőszentiván közötti szakaszán durrdefektet kapott egy takarmányt szállító kamion, majd árokba borult.

A durrdefekt megelőzhető lenne

A durrdefekt gyakran teljesen váratlanul következik be, még akkor is, ha a gumi kívülről épnek tűnik. László Viktor, a kiskunfélegyházi László Gumiszerviz és a kecskeméti LM Technik Gumiszerviz tulajdonosa hírportálunknak elmondta, a legtöbb eset megelőzhető lenne, ha az autótulajdonosok évente legalább egyszer, de inkább kétszer felkeresnék a gumist.

– Sokan felteszik a négyévszakos gumikat, és aztán évekig nem foglalkoznak velük. Pedig ezeket is érdemes évente átnézetni, kicentíroztatni, átforgatni, mert ilyenkor a szakember észreveszi az apró hajszálrepedéseket, vagy a laikusok számára láthatatlan szálnyúlást, szálszakadást – mondta a szakember.

Egy rosszul beállított futómű is komoly gondot okozhat, hiszen egyenetlen terhelést és kopást okoz a gumiabroncsokon, ami szintén növeli a meghibásodás kockázatát. Emiatt is érdemes rendszeresen felkeresni a szervizeket.

Négyévszakos vagy téli-nyári?

A témában örök kérdés: négyévszakos vagy téli-nyári gumiabroncsokat használjunk? A döntés nem mindegy. László Viktor javaslata szerint a négyévszakos abroncs azoknak ideális, akik 

  • évente 10 ezer kilométernél kevesebbet vezetnek, 
  • és főleg városban, rövid távokon használják az autót. 
  • Ezek az abroncsok azonban 2-3 évnél nem bírnak többet – még akkor sem, ha a futófelületük épnek látszik.

A nyári és téli gumik megfelelő tárolás és gumiápolás mellett 4-5 évet bírnak, de ezután – futásteljesítménytől függetlenül – cserélni kell őket, mert az anyag elöregszik és hajszálrepedések jelenhetnek meg.

Miért érdemes félévente gumishoz menni?

Hiába új a gumi, elég egy rosszul sikerült manőver vagy egy kátyú elkapása, és máris megindulhat a szálnyúlás, vagyis a gumi belső erősítő szövete megnyúlik, deformálódik. Ez a hiba szabad szemmel sokszor észrevehetetlen, mégis komoly biztonsági kockázatot rejt magában. A szálszakadás és a hajszálrepedés ugyanis a legrosszabb esetben durrdefekthez, és ezen keresztül súlyos balesethez vezethet.

László Viktor tanácsa egyszerű: a gumi állapotának rendszeres ellenőrzése, a futómű beállítása, a megfelelő tárolás és a koros abroncsok időben történő cseréje nemcsak a gumik élettartamát növeli, hanem életeket is menthet az utakon.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu