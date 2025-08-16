Láthatatlan veszély leselkedik az autósokra, de megelőzhető a tragédia

Eldurran a kerék, kisiklik az autó vagy a kamion és bekövetkezik a tragédia. A jelenség sajnos nem ritka, az elmúlt időszakban Bács-Kiskun vármegyében a durrdefekt több balesetet okozott.

Durrdefekt miatt Balotaszállásnál is történt baleset

Fotó: Pozsgai Ákos / archív-felvétel

Rengeteg balesetet okozott nyáron a durrdefekt

Legutóbb az 53-as főúton, Balotaszállás közelében egy tehergépkocsi bal első kereke kapott durrdefektet. A jármű vezetője nem sérült meg, de ez csak a szerencsének köszönhető.

Szintén hasonló eset történt június 11-én az 55-ös főúton: Mélykút felől tartott Kisszállás felé egy farönköket szállító kamion, amikor Öregmajornál durrdefektet kapott a járműszerelvény egyik kereke és irányíthatatlanná vált. A kamion áttért a szemközti sávba, majd az úttestről letérve árokba hajtott.

Egy nappal később, június 12-én az M5-ös autópálya kunszállási szakaszán, a Szeged felé vezető irányban durrdefekt miatt gyulladt ki egy kamion és teljesen kiégett. Július 2-án az 55-ös főút Tataháza és Felsőszentiván közötti szakaszán durrdefektet kapott egy takarmányt szállító kamion, majd árokba borult.

A durrdefekt megelőzhető lenne

A durrdefekt gyakran teljesen váratlanul következik be, még akkor is, ha a gumi kívülről épnek tűnik. László Viktor, a kiskunfélegyházi László Gumiszerviz és a kecskeméti LM Technik Gumiszerviz tulajdonosa hírportálunknak elmondta, a legtöbb eset megelőzhető lenne, ha az autótulajdonosok évente legalább egyszer, de inkább kétszer felkeresnék a gumist.

– Sokan felteszik a négyévszakos gumikat, és aztán évekig nem foglalkoznak velük. Pedig ezeket is érdemes évente átnézetni, kicentíroztatni, átforgatni, mert ilyenkor a szakember észreveszi az apró hajszálrepedéseket, vagy a laikusok számára láthatatlan szálnyúlást, szálszakadást – mondta a szakember.

Egy rosszul beállított futómű is komoly gondot okozhat, hiszen egyenetlen terhelést és kopást okoz a gumiabroncsokon, ami szintén növeli a meghibásodás kockázatát. Emiatt is érdemes rendszeresen felkeresni a szervizeket.

Négyévszakos vagy téli-nyári?

A témában örök kérdés: négyévszakos vagy téli-nyári gumiabroncsokat használjunk? A döntés nem mindegy. László Viktor javaslata szerint a négyévszakos abroncs azoknak ideális, akik

évente 10 ezer kilométernél kevesebbet vezetnek,

és főleg városban, rövid távokon használják az autót.

Ezek az abroncsok azonban 2-3 évnél nem bírnak többet – még akkor sem, ha a futófelületük épnek látszik.

A nyári és téli gumik megfelelő tárolás és gumiápolás mellett 4-5 évet bírnak, de ezután – futásteljesítménytől függetlenül – cserélni kell őket, mert az anyag elöregszik és hajszálrepedések jelenhetnek meg.