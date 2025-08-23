augusztus 23., szombat

Bence névnap

Rengeteg súlyos baleset történik durrdefekt miatt, most eláruljuk mit tegyen, hogy elkerülje a katasztrófát

Címkék#Füredi András#baleset#durrdefekt#tanács#közlekedés

Az autóvezetés során nemcsak a forgalom kiszámíthatatlanságával, hanem a jármű műszaki állapotából adódó meglepetésekkel is szembe kell néznünk. Kevés rémisztőbb pillanat van, mint amikor hirtelen bekövetkezik egy durrdefekt, és másodpercek alatt kell jó döntést hoznunk. Utánajártunk, mi is ez a jó döntés.

Vizi Zalán

Árokba sodródott tehergépkocsi, irányíthatatlanná váló kamion, amely áttért a szemközti sávba, kigyulladt gépjármű. Néhány baleseti végkifejlet, ami csak az elmúlt hetekben történt Bács-Kiskun vármegyében és amelyeket egytől egyik a durrdefekt okozott.

baleset durrdefekt miatt
Sok baleset történt az elmúlt időszakban durrdefekt miatt
Fotó: Pozsgai Ákos / Archív-felvétel

Rengeteg a durrdefekt mostanában

Ahogyan arról már cikkeztünk, rengeteg baleset adódott ezen a nyáron durrdefektből. Legutóbb az 53-as főúton, Balotaszállás közelében egy tehergépkocsi bal első kereke kapott durrdefektet, a jármű vezetője nem sérült meg, de ez csak a szerencsének köszönhető.  Az 55-ös főúton két hasonló baleset is történt, valamint az M5-ös autópályán is volt durrdefektes baleset – az irányíthatatlanná váló kamion áttért a szemközti sávba, majd az úttestről letérve árokba hajtott.

A durrdefekt megelőzhető

Szintén írtunk már arról, hogy a durrdefekt és az abból bekövetkező baleset némi odafigyeléssel megelőzhető. Ehhez nem kell mást tenni, mint évente legalább kétszer elmenni gumishoz, még akkor is, ha nem kell félévente cserélni az abroncsokat, mert négyévszakost használunk – ezt hírportálunknak László Viktor, az a kiskunfélegyházi László Gumiszerviz és a kecskeméti LM Technik Gumiszerviz tulajdonosa hangsúlyozta.  

Vezetéstechnikailag is felkészültnek kell lennünk

Mivel hajszálrepedést bármikor okozhat egy-egy nagyobb kátyú, illetve az ördög sosem alszik, így sajnos bármikor bekövetkezhet a baj, nem árt elméletben – majd aztán lehetőleg gyakorlatban is – felkészülni arra, mit a teendő durrdefekt esetén.

– Durrdefekt esetén a legfontosabb, hogy az autót megtartsuk, ezért érdemes mindig két kézzel fogni a kormányt – mondta ezzel kapcsolatban megkeresésünkre Füredi András, a kecskeméti Füredi Autósiskola és Képző Központ vezetője. 

– A defekt után a kormányt két kézzel fogva, az autót erősen megtartva, a gázt elengedve meg kell próbálnunk az autót egyenes tartani és óvatosan fékezni. Nem szabad hirtelen fékezni, mert ekkor kiszabadulhat a kormány a kezünkből – nyilatkozta Füredi András.

A közlekedési szakember hozzátette, a legszerencsétlenebb eset, ha az első kerekek kapnak durrdefektet és abból is a legrosszabb, ha a baloldali, mert akkor az autó balra, a szembe jövő sáv felé húzhat.

Füredi András hangsúlyozta, jó tudni elméletben, hogy mit kell tenni ilyen váratlan helyzet esetén, de erre igazán jól felkészülni csak vezetéstechnikai tréninggel lehet!

 

 

