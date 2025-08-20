augusztus 20., szerda

Átvizsgálják az egész Dunát: döbbenetes, mi derülhet ki a kutatásból!

Címkék#tokhal#Duna#vizsgálat

Egy nemzetközi projekt keretében kezdődött meg a Duna teljes hosszának átvizsgálása. A Duna vizsgálata során a kutatók az élő kövületnek is nevezett tokfélék védelmére fókuszálnak, korszerű módszerekkel tárva fel a folyó ökológiai állapotát.

Orosz Fanni Flóra

A Duna évszázadok óta meghatározza a környező országok életét, most pedig a tudósok célja az, hogy jobban megértsék a folyó élővilágát és hosszú távon megőrizzék természeti értékeit – számolt be az Agrárszektor.

a duna Baján
Nemzetközi projekt indult a Duna teljes hosszának átvizsgálására
Fotó: Illusztráció/MW-archív

Nemzetközi összefogás a Duna védelméért

A MonStur (Monitoring of Sturgeons in the Danube) projekt célja, hogy egységes, határokon átívelő monitorozási rendszert hozzon létre a tokfélék hosszú távú védelmére. A hároméves kutatásban 12 ország – Németországtól egészen a Fekete-tengerig – vesz részt, köztük rangos egyetemek és természetvédelmi szervezetek. A hazai munkát a győri egyetem koordinálja.

Élő kövületek a Duna mélyén

A tokfélék a Föld legősibb halai közé tartoznak, több mint 200 millió éve léteznek. Éppen lassú fejlődésük miatt rendkívül érzékenyek az emberi tevékenységek hatásaira. Egykor öt tokhalfaj fordult elő Magyarországon, mára azonban csak a kecsege rendelkezik önfenntartó állománnyal.

Korszerű módszerekkel vizsgálják a folyót

A győri kutatók modern technológiákat alkalmaznak, például környezeti DNS-vizsgálatot (eDNA) és szonárt. Ennek segítségével anélkül tudják kimutatni a fajok jelenlétét, hogy magukat az állatokat meg kellene fogni. A minták elemzését egy francia laboratórium végzi, és a vizsgálatok eredményei választ adhatnak arra is, hogy a Mosoni-Dunán épített műtárgyak befolyásolják-e a halak vándorlását.

A természetvédelem jövője a Dunán

A MonStur projekt nemcsak a tokhalak védelmét szolgálja, hanem hozzájárul a Duna ökoszisztémájának javításához és a biológiai sokféleség megőrzéséhez is. A kutatók gyakorlati ajánlásokat dolgoznak ki a döntéshozók számára, és fontos céljuk a társadalmi szemléletformálás is.

 

 

