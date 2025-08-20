2 órája
Átvizsgálják az egész Dunát: döbbenetes, mi derülhet ki a kutatásból!
Egy nemzetközi projekt keretében kezdődött meg a Duna teljes hosszának átvizsgálása. A Duna vizsgálata során a kutatók az élő kövületnek is nevezett tokfélék védelmére fókuszálnak, korszerű módszerekkel tárva fel a folyó ökológiai állapotát.
A Duna évszázadok óta meghatározza a környező országok életét, most pedig a tudósok célja az, hogy jobban megértsék a folyó élővilágát és hosszú távon megőrizzék természeti értékeit – számolt be az Agrárszektor.
Nemzetközi összefogás a Duna védelméért
A MonStur (Monitoring of Sturgeons in the Danube) projekt célja, hogy egységes, határokon átívelő monitorozási rendszert hozzon létre a tokfélék hosszú távú védelmére. A hároméves kutatásban 12 ország – Németországtól egészen a Fekete-tengerig – vesz részt, köztük rangos egyetemek és természetvédelmi szervezetek. A hazai munkát a győri egyetem koordinálja.
Élő kövületek a Duna mélyén
A tokfélék a Föld legősibb halai közé tartoznak, több mint 200 millió éve léteznek. Éppen lassú fejlődésük miatt rendkívül érzékenyek az emberi tevékenységek hatásaira. Egykor öt tokhalfaj fordult elő Magyarországon, mára azonban csak a kecsege rendelkezik önfenntartó állománnyal.
Korszerű módszerekkel vizsgálják a folyót
A győri kutatók modern technológiákat alkalmaznak, például környezeti DNS-vizsgálatot (eDNA) és szonárt. Ennek segítségével anélkül tudják kimutatni a fajok jelenlétét, hogy magukat az állatokat meg kellene fogni. A minták elemzését egy francia laboratórium végzi, és a vizsgálatok eredményei választ adhatnak arra is, hogy a Mosoni-Dunán épített műtárgyak befolyásolják-e a halak vándorlását.
A természetvédelem jövője a Dunán
A MonStur projekt nemcsak a tokhalak védelmét szolgálja, hanem hozzájárul a Duna ökoszisztémájának javításához és a biológiai sokféleség megőrzéséhez is. A kutatók gyakorlati ajánlásokat dolgoznak ki a döntéshozók számára, és fontos céljuk a társadalmi szemléletformálás is.
