Duka Viktória

Kilencéves, háromszoros hiphop-világbajnok, most pedig a breaktánc trónjára tör a kecskeméti csodagyerek

Óriási élmények, nagy ikonok és szakmai fejlődés. Így jellemezte a kecskeméti tehetség, a háromszoros világbajnok hiphoptáncos, Duka Viktória a nemzetközi breaktánc táborban szerzett tapasztalatait. A TST tánciskola 9 éves tehetsége már nemcsak táncban ér el kiváló eredményeket, hanem breaktáncban is óriási fejlődést mutat.

Sebestyén Hajnalka

Duka Viktória, a kecskeméti TST tánciskola háromszoros világbajnok hiphoptáncosa breaktáncban is kiváló eredményeket mutathat fel. A közelmúltban a TST társszervezete, a Bács-Kiskun Megyei Breaktánc Sportegyesület 9 éves tehetsége életre szóló élménnyel tért haza Szlovákiából, ahol részt vehetett a világ egyik legnagyobb nemzetközi breaktánc táborában. A rangos esemény nem csupán szakmai fejlődést, hanem kulturális élményeket és új barátságokat is hozott számára.

Duka Viktória háromszoros világbajnok hiphop táncos, nemzetközi breaktánc táborban járt Szlovákiában,
Duka Viktória, a TST világbajnoka breaktáncban is óriási fejlődést mutat
Fotó: Beküldött fotó

Lebontották a sztereotípiákat

A „Youth is the Future” (A jövő a fiataloké) elnevezésű projekt keretében megvalósult tábor célja az volt, hogy lebontsa a hiphopkultúrával kapcsolatos sztereotípiákat, és kreatív, művészi, valamint fizikailag is aktív programokon keresztül ösztönözze a kulturális cserét és a személyes fejlődést. A programot a Visegrád Fund támogatta, és olyan országok együttműködésével valósult meg, mint Magyarország, Csehország, Szlovákia, Lengyelország és Ukrajna – több mint 30 nemzet fiataljai vettek részt benne.

Breaktábor világhírű táncosokkal

A táborban a világ minden tájáról érkezett 8–25 éves fiatalok mindennap reggel 9-től este 10-ig vettek részt a különféle workshopokon. A programot olyan világhírű breaktáncosok vezették, mint Lil Zoo, Focus, Amir Willstr8, Victor, Lee, Mimz, akik kétórás foglalkozásokon tanították a footwork, toprock és power mozdulatokat. Emellett beatbox, DJ és graffiti workshopok is színesítették a programot.

Az öt magyar között ott volt a kecskeméti Duka Viktória is

A tábor után, július 25–27. között került sor az Outbreak Europe 2025 nemzetközi breaktánc versenyre, amely a Legits Blast 2025 fesztivál részeként valósult meg Banská Bystricán. A versenyen közel 500 fiú és 175 lány mérte össze tudását, hogy bekerüljenek a legjobb 16 közé, majd a dobogó legfelső fokáért küzdjenek. A mezőnyben 189 gyermek indult, köztük öt magyar fiatal, akik ösztöndíjjal vehettek részt a táborban – köztük Duka Viktória is.

A lehetőséget a Szolnoki Break Tánc SE / Stay Fresh Crew biztosította, akiknek ezúton is köszönet jár a támogatásért. Viktória számára ez az élmény nemcsak szakmai fejlődést, hanem hatalmas motivációt is jelentett a jövőre nézve.

A 9 éves vb-bajnok nem sajnálja az időt az edzésekre

Duka Viktória elmondta: nagyszerűen érezte magát, nagyon sokat tanult. Ezen a nyáron rengeteget edz, gyakorol, mind hiphop-, mind breakedzéseken. Mindkettőt imádja. Emellett más táborokban is részt vett, többek között hit táborban, hiszen a refis diáklány számára a hit, a vallás is nagyon meghatározó a mindennapokban.

 

